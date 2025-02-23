Maydonoz Döner’in her tarafından FETÖ bağlantıları çıktı!

Türkiye'de ve yurt dışında "Maydonoz Döner" restoran zinciri üzerinden örgütsel faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda çarpıcı detaylar tespit edildi. Gizli ve gayriresmi hisse satışıyla örgüt sermayesine dönüştürülen şirkette çalışan isimler arasında olan FETÖ üyeleri, bir bir belirlendi.

FİRARİ MAHKUM DA VAR

Buna göre KYK ihraç edilen öğretim görevlisi Bünyamin S.'nin şirkette depo sorumlusu olarak çalıştığı, ihraç polis Erdal K.'nin ambar görevlisi, ihraç hakim Fatih B.'nin ise muhasebe yetkilisi olarak çalıştığı belirlendi.

Maydonoz Döner'in Antalya'daki sorumlusunun 7.5 yıl hapse mahkum firari Levent Doğan olduğu kaydedildi. Gürcistan'daki şubeyi ise firari savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Ekrem Dumanlı dahil birçok örgüt üyesinin Batum üzerinden yurt dışına kaçışını sağlayan Kasap Yaşar lakaplı Yaşar Buyacı'nın işlettiği belirtildi.

FETÖ'CÜ ORTAKLAR

Polis Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran Somca Gıda'nın ortaklarından Ömer Şeyhin'in FETÖ'ye ait şirkette çalıştığı, Doç. Mehmet K.'nın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde görev yaparken KYK ile meslekten atıldığı, Bahri Ö.'nün TRT'den kovulduğu, Ömer Faruk E.'nin KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait derneğin asil üyesi olduğu belirlendi. Mahmut Ö.'nün ise Almanya'da FETÖ faaliyetlerinde bulunan isim olduğu tespit edildi.



AMANSIZ TAKİP

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ'nün kasasını, 1.5 yıl boyunca adım adım takip etti. Bütün şube çalışanlarını, yöneticilerini, binlerce kişinin sigorta ve maaş kayıtlarını inceledi. Aynı şekilde, şirketle ticari ilişkisi bulunan binlerce kişinin sicil kayıtları da gözden geçirildi. Akrabalık dahil olmak üzere bütün ilişkiler tespit edildi. Bununla ilgili hazırlanan 300 ayrı inceleme raporuyla, yapının tamamen kendi içinde dönen FETÖ çarkı olduğu belgelendi.