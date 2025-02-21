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FETÖ'cüleri doyuran Maydonoz Döner'in 400. şubeyi Kanada'da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!

Türkiye'de faaliyet gösteren Maydonoz Döner'e yapılan FETÖ operasyonunda şirketin ortakları gözaltına alındı ve yönetimine kayyum atandı. Türkiye haricinde yurt dışında FETÖ'cülerin yoğun olarak yuvalandığı Almanya ve Amerika'da da faaliyet gösteren fast food yemek zincirinin 400. şubesini Kanada'da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı. FETÖ'den ihraç eden hainleri aç bırakmamak için kurulduğu anlaşılan şirketin ilk şubesini de Almanya'nın Stuttgart kentinde açması terör örgütünün nasıl bir yapılanma içinde olduğunu gösteriyor.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 19:09 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 19:15
FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!

İÇİNDEKİLER

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    "Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, 10'u kamu görevlisi 353'e yakın isim gözaltına alındı.

    Maydonoz Döner Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin (Sosyal medya)Maydonoz Döner Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin (Sosyal medya)

    ORTAKLARI DA GÖZALTINDA

    Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

    Maydonoz Döner'in faaliyette olduğu ülkeler (Sosyal medya)Maydonoz Döner'in faaliyette olduğu ülkeler (Sosyal medya)



    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ise Türkiye hariç 5 ülkede faaliyet gösteren markaya kayyum atandığını bildirdi.

    Maydonoz Döner'in 300. şubeyi FETÖ'cülerin yuvası ABD'de açtığı ortaya çıktı!

    FETÖ'CÜLERİN YUVALANDIĞI ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERİYOR

    Şirketin Türkiye haricinde şube açtığı ülkelerdeki FETÖ yuvalanması ise dikkatlerden kaçmadı.

    300. şubeyi FETÖ'cülerin yuvası Amerika'da açtılar. (Sosyal medya)300. şubeyi FETÖ'cülerin yuvası Amerika'da açtılar. (Sosyal medya)

    Zira şirket FETÖ'cü hainlerin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği Almanya ve ABD'de faaliyet gösteriyor.

    BEDEL KARŞILIĞI FETÖ'CÜLERE GAYRİ RESMİ ORTAKLIK

    Geçtiğimiz Haziran ayında 300. şubesini Amerika'da açtığını duyuran FETÖ'cü markanın franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği ifade ediliyor.

    400. ŞUBE KANADA'DA AÇILACAKTI

    Geçtiğimiz haftalarda İHA'ya kendi reklamını yaptıran şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin'in 400. şubeyi Kanada'da açmak için anlaşma imzaladıklarını açıkladığı ortaya çıktı. Şeyhin yaptığı açıklamada, "400. şubemizin bizim için ayrı bir önemi var çünkü yeni bir ülkede, Kanada'da operasyona başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Kanada'da faaliyet gösteren FETÖ'cüler (Ekran görüntüsü)Kanada'da faaliyet gösteren FETÖ'cüler (Ekran görüntüsü)

    FETÖ'CÜLERİN YUVALANDIĞI ÜLKE

    Bilindiği gibi Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 253 vatandaşı şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantılı çok sayıda vakıf, dernek ve birliğin faaliyetlerini sürdürdüğü Kanada'ya yeni gelen örgüt üyeleri için kurulan CenterCanada (MerkezKanada) öne çıkıyor. Ülkeye gelen FETÖ üyeleri arasında ismi Türkiye'nin terör listesinde bulunan şahıslar olmasına rağmen Kanada yönetimi, Ankara'nın iade taleplerine olumlu dönüş yapmıyor.

    Kanada'daki firariler arasında, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar" listesinde yer alan ve darbeden bir süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımıyla olacaklardan haberdar olduğunu ele veren Osman Özsoy da bulunuyor.

    FETÖ firari Osman Özsoy (AA)FETÖ firari Osman Özsoy (AA)

    FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de bir dönem siyasi içerikli program sunan Özsoy, darbeden bir ay önceki Youtube yayınında, "Ben profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu...Yüzde 50 desteği filan iplemeyin. Ben siyaset profesörüyüm ya. Alın televizyonlarda alt yazı verin, 'yarın sokağa çıkma yasağı var' diye, bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor, hocaların evleri cami avlusundadır. Korkularından namaza dahi çıkmazlar." sözleriyle, darbe girişimi ve örgüt arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş, plandan haberdar olduğunun ipuçlarını vermişti.

    Firari FETÖ'cü Said Sefa da Kanada'da yaşıyor. Sefa'nın ʺFuat Avniʺ adlı sosyal medya hesabının yöneticilerinden biri olduğu belirtiliyor. (Ekran görüntüsü)Firari FETÖ'cü Said Sefa da Kanada'da yaşıyor. Sefa'nın ʺFuat Avniʺ adlı sosyal medya hesabının yöneticilerinden biri olduğu belirtiliyor. (Ekran görüntüsü)

    Kanada'da olduğu bilinen bir diğer FETÖ firarisi de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı olarak aranan Cemal Karaata. FETÖ'nün medya ve propaganda faaliyetlerini yürüten firari FETÖ'cü Said Sefa da Kanada'da yaşıyor. Youtube kanalında örgütle ilgili paylaşımlarda bulunan Sefa'nın "Fuat Avni" adlı sosyal medya hesabının yöneticilerinden biri olduğu belirtiliyor.

    İLK ŞUBEYİ FETÖ'NÜN AVRUPA'DAKİ EVİ ALMANYA'DA AÇTILAR

    FETÖ'den ihraç eden hainleri aç bırakmamak için kurulduğu anlaşılan şirketin ilk şubesini de Almanya'nın Stuttgart kentinde açması terör örgütünün nasıl bir yapılanma içinde olduğunu gösteriyor.

    Maydonoz Döner'in Almanya'daki şubesi (Ekran görüntüsü)Maydonoz Döner'in Almanya'daki şubesi (Ekran görüntüsü)

    FETÖ REFERANSI GÖSTERMEYENE ORTAKLIĞA GİREMİYOR

    Şirketin, FETÖ referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdığı belirlenirken, 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları öğrenildi. Sabah'ın ulaştığı soruşturma dosyasında FETÖ şirketi Kaynak Holding muhasebecilerinin mali işleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı.

    İTİRAFÇI OLDUĞUNU ÖĞRENDİKLERİ FETÖ'CÜYÜ İŞTEN ATTILAR

    Örgüt bağlantısıyla şirkete giren ancak daha önceki FETÖ soruşturmasında itirafçı olduğu belirlenen Maydonoz Döner çalışanının da itirafçı olması nedeniyle şirkete ortak yapılmadan işten çıkarıldığı öğrenildi.

    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandıMaydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı

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