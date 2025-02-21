FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!

Kanada'da faaliyet gösteren FETÖ'cüler (Ekran görüntüsü) FETÖ'CÜLERİN YUVALANDIĞI ÜLKE



Bilindiği gibi Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 253 vatandaşı şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantılı çok sayıda vakıf, dernek ve birliğin faaliyetlerini sürdürdüğü Kanada'ya yeni gelen örgüt üyeleri için kurulan CenterCanada (MerkezKanada) öne çıkıyor. Ülkeye gelen FETÖ üyeleri arasında ismi Türkiye'nin terör listesinde bulunan şahıslar olmasına rağmen Kanada yönetimi, Ankara'nın iade taleplerine olumlu dönüş yapmıyor. Kanada'daki firariler arasında, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar" listesinde yer alan ve darbeden bir süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımıyla olacaklardan haberdar olduğunu ele veren Osman Özsoy da bulunuyor.

FETÖ firari Osman Özsoy (AA) FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de bir dönem siyasi içerikli program sunan Özsoy, darbeden bir ay önceki Youtube yayınında, "Ben profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu...Yüzde 50 desteği filan iplemeyin. Ben siyaset profesörüyüm ya. Alın televizyonlarda alt yazı verin, 'yarın sokağa çıkma yasağı var' diye, bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor, hocaların evleri cami avlusundadır. Korkularından namaza dahi çıkmazlar." sözleriyle, darbe girişimi ve örgüt arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş, plandan haberdar olduğunun ipuçlarını vermişti.

Firari FETÖ'cü Said Sefa da Kanada'da yaşıyor. Sefa'nın ʺFuat Avniʺ adlı sosyal medya hesabının yöneticilerinden biri olduğu belirtiliyor. (Ekran görüntüsü) Kanada'da olduğu bilinen bir diğer FETÖ firarisi de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı olarak aranan Cemal Karaata. FETÖ'nün medya ve propaganda faaliyetlerini yürüten firari FETÖ'cü Said Sefa da Kanada'da yaşıyor. Youtube kanalında örgütle ilgili paylaşımlarda bulunan Sefa'nın "Fuat Avni" adlı sosyal medya hesabının yöneticilerinden biri olduğu belirtiliyor. İLK ŞUBEYİ FETÖ'NÜN AVRUPA'DAKİ EVİ ALMANYA'DA AÇTILAR



FETÖ'den ihraç eden hainleri aç bırakmamak için kurulduğu anlaşılan şirketin ilk şubesini de Almanya'nın Stuttgart kentinde açması terör örgütünün nasıl bir yapılanma içinde olduğunu gösteriyor.

Maydonoz Döner'in Almanya'daki şubesi (Ekran görüntüsü) FETÖ REFERANSI GÖSTERMEYENE ORTAKLIĞA GİREMİYOR Şirketin, FETÖ referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdığı belirlenirken, 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları öğrenildi. Sabah'ın ulaştığı soruşturma dosyasında FETÖ şirketi Kaynak Holding muhasebecilerinin mali işleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı.



İTİRAFÇI OLDUĞUNU ÖĞRENDİKLERİ FETÖ'CÜYÜ İŞTEN ATTILAR



Örgüt bağlantısıyla şirkete giren ancak daha önceki FETÖ soruşturmasında itirafçı olduğu belirlenen Maydonoz Döner çalışanının da itirafçı olması nedeniyle şirkete ortak yapılmadan işten çıkarıldığı öğrenildi. Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN