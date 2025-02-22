AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı! Bakanlardan peş peşe paylaşımlar: “Adında AK Işığında İstikbal!' var"

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı! Bakanlardan peş peşe paylaşımlar. (Ekran Görüntüsü)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

Kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Akparti'miz Aziz Milletimizle beraber kutlu bir yolculuğa çıktı.

Bu yolda durup dinlenmek yoktu. Vesayet odaklarına boyun eğmek yoktu. Uçsuz bucaksız semalarda, Mavi Vatan'da, Kara Vatan'da yerli ve milli teknolojilerimizle boy göstermek vardı. "Dünya 5'ten büyüktür" diye haykıran; mağdurlara, mazlumlara kucak açan bir liderin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü emin adımlarla gerçekleştiriyoruz.

Evet, "Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacaktı." Şimdi bu yolculuğun yeni bir döneminde AK Parti teşkilatımızın neferleri çok farklı bir heyecanı yaşıyor: AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanını…

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek olan kongremiz yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Çünkü: "Adında AK Işığında İstikbal!" var Aziz Milletimizi bu tarihî buluşmaya davet ediyoruz!