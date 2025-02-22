AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı! Bakanlardan peş peşe paylaşımlar: “Adında AK Işığında İstikbal!' var"

AK Parti'nin 23 Şubat Pazar günü düzenleyeceği 8. Olağan Büyük Kongresi, öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Kongreye, Türkiye'nin yanı sıra 13 farklı ülkeden 16 siyasi partinin 31 temsilcisi de katılım gösterecek.
AK Parti'nin 23 Şubat Pazar günü düzenleyeceği 8. Olağan Büyük Kongresi, öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Kongreye, Türkiye'nin yanı sıra 13 farklı ülkeden 16 siyasi partinin 31 temsilcisi de katılım gösterecek.
Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor.
BAKANLARDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM
8. Olağan Büyük Kongresi öncesi Bakanlardan peş peşe paylaşımlar geldi. İşte o paylaşımlar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Akparti'miz Aziz Milletimizle beraber kutlu bir yolculuğa çıktı.
Bu yolda durup dinlenmek yoktu. Vesayet odaklarına boyun eğmek yoktu. Uçsuz bucaksız semalarda, Mavi Vatan'da, Kara Vatan'da yerli ve milli teknolojilerimizle boy göstermek vardı. "Dünya 5'ten büyüktür" diye haykıran; mağdurlara, mazlumlara kucak açan bir liderin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü emin adımlarla gerçekleştiriyoruz.
Evet, "Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacaktı." Şimdi bu yolculuğun yeni bir döneminde AK Parti teşkilatımızın neferleri çok farklı bir heyecanı yaşıyor: AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanını…
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek olan kongremiz yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak.
Çünkü: "Adında AK Işığında İstikbal!" var Aziz Milletimizi bu tarihî buluşmaya davet ediyoruz!
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik:
Adında AK, Işığında İstikbal Türkiye Yüzyılı'nın ilk Büyük Kongresinde;
İnsanlık ittifakının güçlü sesi, demokrasi mücadelemizin lideri Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşuyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu:
❝Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…❞
Cumhurbaşkanımız Sayın
@RTErdogan'ın teşrifleriyle 8. Olağan Büyük Kongremizi, yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bir heyecanla gerçekleştiriyoruz.
Tüm vatandaşlarımızı bu tarihî buluşmaya davet ediyoruz!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
AK Parti'mizin yolu, milletimizin yoludur. Büyük bir heyecan ve coşkuyla, birlik ve berberlik içinde il, ilçe, kadın ve gençlik kolları kongrelerimizi tamamladık. Şimdi sıra AK Parti 8. Olağan Büyük Kongremizde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni hedeflere, hep birlikte… Adında AK, Işığında İstikbal!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle, kurulduğumuz günden bu yana ülkemizi her alanda ileriye taşımak için yoğun bir şekilde çalıştık. Eğitimden sağlığa, altyapıdan teknolojiye kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferleri olarak ilk günkü heyecan ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Millete, memlekete ve tüm insanlığa hizmet şuuru ile çıktığımız bu yolda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti 8. Olağan Büyük Kongremizi yarın gerçekleştiriyoruz. Kongremize aziz milletimiz davetlidir.