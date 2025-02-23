AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi saat kaçta? Büyük kongre nerede yapılacak? Konu başlıkları neler?

(Takvim Foto Arşiv)
Erdoğan'ın Konuşması Üç Ana Başlıkta Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kongrede yapacağı konuşmanın üç temel başlığa odaklanacağını ifade eden Kandemir, bunları şöyle sıraladı:
- AK Parti'nin 23 yıllık muhasebesi
- Milletin beklentilerine yönelik mesajlar
- Türkiye'nin dünya siyasetindeki konumu ve geleceği
Kandemir, Erdoğan'ın "manifesto niteliğinde" bir konuşma yapacağını ve bu konuşmanın hem Türkiye siyasetine hem de dünya siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını vurguladı.
(Takvim Foto Arşiv)
Uluslararası Katılım Yoğun Olacak
Kandemir, kongrenin yalnızca Türkiye için değil, dünya demokrasisi açısından da örnek teşkil eden bir süreç içerisinde tamamlanacağını belirtti. Kongreye büyükelçiler ve yabancı siyasi parti temsilcilerinden oluşan geniş bir katılım olacağını söyleyen Kandemir, "Bu kongre, Türkiye'nin küresel vizyonunun bir yansıması olacak" dedi.
"Adında AK, Işığında İstikbal" Teması Öne Çıkıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise kongreye ilişkin kampanya sürecine değinerek, "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" konseptinin bu süreçte sürdürüldüğünü belirtti.
Dağ, yarınki kongrenin ana temasını "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak açıkladı. Türkiye Yüzyılı'nın 17 temel başlığını içeren bu konsept, istikbal, istikrar, güç, şefkat ve verimlilik gibi değerleri kapsayacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Yeni Şarkılar, Özel Tanıtım Filmleri ve Sürprizler
Dağ, kongrede AK Parti'ye özel üç yeni müziğin ilk kez kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Partilileri etkili sahne performansları ve özel tanıtım filmlerinin beklediğini belirten Dağ, "4 dakika 40 saniyelik özel bir filmle AK Parti teşkilatlarının bugüne kadar yaptığı çalışmalar özetlenecek" dedi.
Ayrıca, sahne performansında izleyicileri sürpriz bir gösterinin de beklediğini vurguladı.
Türkiye'nin Çeşitliliğini Yansıtan Bir Katılımcı Profili
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, kongreye parti kurucularının, önceki dönem milletvekillerinin ve bakanların da katılacağını belirtti.
Sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve odalarının da davet edildiğini ifade eden Şahin, "Bu kongrede Türkiye'nin tüm zenginliğini, çeşitliliğini bir arada göreceğiz" dedi.
(Takvim Foto Arşiv)
Yeni Bir Dönemin Kapıları Aralanıyor
Yarın gerçekleştirilecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, sadece parti için değil, Türkiye'nin ikinci yüzyılı açısından da büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarla Türkiye Yüzyılı'nda atılacak yeni adımların yol haritası çizilecek.
AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı kongre organizasyonu, hem iç siyasette hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırması beklenen gelişmelere sahne olacak.