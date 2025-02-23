AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi saat kaçta? Büyük kongre nerede yapılacak? Konu başlıkları neler?

Kandemir, Erdoğan'ın "manifesto niteliğinde" bir konuşma yapacağını ve bu konuşmanın hem Türkiye siyasetine hem de dünya siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kongrede yapacağı konuşmanın üç temel başlığa odaklanacağını ifade eden Kandemir, bunları şöyle sıraladı:

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Uluslararası Katılım Yoğun Olacak

Kandemir, kongrenin yalnızca Türkiye için değil, dünya demokrasisi açısından da örnek teşkil eden bir süreç içerisinde tamamlanacağını belirtti. Kongreye büyükelçiler ve yabancı siyasi parti temsilcilerinden oluşan geniş bir katılım olacağını söyleyen Kandemir, "Bu kongre, Türkiye'nin küresel vizyonunun bir yansıması olacak" dedi.

"Adında AK, Işığında İstikbal" Teması Öne Çıkıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise kongreye ilişkin kampanya sürecine değinerek, "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" konseptinin bu süreçte sürdürüldüğünü belirtti.

Dağ, yarınki kongrenin ana temasını "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak açıkladı. Türkiye Yüzyılı'nın 17 temel başlığını içeren bu konsept, istikbal, istikrar, güç, şefkat ve verimlilik gibi değerleri kapsayacak.