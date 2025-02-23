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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi saat kaçta? Büyük kongre nerede yapılacak? Konu başlıkları neler?

AK Parti, "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklarını tamamladı. İlçe ve il kongrelerinin ardından gözler Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek büyük buluşmaya çevrildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hep beraber yeni dönemin kapılarını açacağız.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 09:17
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi saat kaçta? Büyük kongre nerede yapılacak? Konu başlıkları neler?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Türkiye'de 23 yıldır iktidarda olan parti yeni yol haritasını belirlemek ve parti yönetiminde kritik değişiklikler yapmak üzere bir araya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek büyük kongreye uluslararası düzeyde yoğun katılım bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    8. Olağan Büyük Kongresi Nerede ve Saat Kaçta Yapılacak?

    Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresi olarak nitelendirilen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

    Henüz kongrenin saati belli olmadı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile Genel Sekreter Fatih Şahin, kongre hazırlıklarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Türkiye'nin Dört Bir Yanından Büyük Katılım Bekleniyor

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 7 Ekim'de belde ve ilçe kongreleriyle başlayan sürecin, illerde devam ettiğini ve yarın büyük finalin gerçekleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 kongreye bizzat katıldığını hatırlatan Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde katılım beklediklerini belirtti.

    Kandemir, Türkiye'nin dört bir yanından partililerin yola çıktığını belirterek, "Şu anda Hakkari'den, Ardahan'dan, Van'dan otobüslerimiz hareket etti. Partililerimiz bu tarihi ana tanıklık etmek için Ankara'ya geliyor" dedi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Erdoğan'ın Konuşması Üç Ana Başlıkta Olacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kongrede yapacağı konuşmanın üç temel başlığa odaklanacağını ifade eden Kandemir, bunları şöyle sıraladı:

    • AK Parti'nin 23 yıllık muhasebesi
    • Milletin beklentilerine yönelik mesajlar
    • Türkiye'nin dünya siyasetindeki konumu ve geleceği

    Kandemir, Erdoğan'ın "manifesto niteliğinde" bir konuşma yapacağını ve bu konuşmanın hem Türkiye siyasetine hem de dünya siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını vurguladı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Uluslararası Katılım Yoğun Olacak

    Kandemir, kongrenin yalnızca Türkiye için değil, dünya demokrasisi açısından da örnek teşkil eden bir süreç içerisinde tamamlanacağını belirtti. Kongreye büyükelçiler ve yabancı siyasi parti temsilcilerinden oluşan geniş bir katılım olacağını söyleyen Kandemir, "Bu kongre, Türkiye'nin küresel vizyonunun bir yansıması olacak" dedi.

    "Adında AK, Işığında İstikbal" Teması Öne Çıkıyor

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise kongreye ilişkin kampanya sürecine değinerek, "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" konseptinin bu süreçte sürdürüldüğünü belirtti.

    Dağ, yarınki kongrenin ana temasını "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak açıkladı. Türkiye Yüzyılı'nın 17 temel başlığını içeren bu konsept, istikbal, istikrar, güç, şefkat ve verimlilik gibi değerleri kapsayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yeni Şarkılar, Özel Tanıtım Filmleri ve Sürprizler

    Dağ, kongrede AK Parti'ye özel üç yeni müziğin ilk kez kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Partilileri etkili sahne performansları ve özel tanıtım filmlerinin beklediğini belirten Dağ, "4 dakika 40 saniyelik özel bir filmle AK Parti teşkilatlarının bugüne kadar yaptığı çalışmalar özetlenecek" dedi.

    Ayrıca, sahne performansında izleyicileri sürpriz bir gösterinin de beklediğini vurguladı.

    Türkiye'nin Çeşitliliğini Yansıtan Bir Katılımcı Profili

    AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, kongreye parti kurucularının, önceki dönem milletvekillerinin ve bakanların da katılacağını belirtti.

    Sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve odalarının da davet edildiğini ifade eden Şahin, "Bu kongrede Türkiye'nin tüm zenginliğini, çeşitliliğini bir arada göreceğiz" dedi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yeni Bir Dönemin Kapıları Aralanıyor

    Yarın gerçekleştirilecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, sadece parti için değil, Türkiye'nin ikinci yüzyılı açısından da büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarla Türkiye Yüzyılı'nda atılacak yeni adımların yol haritası çizilecek.

    AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı kongre organizasyonu, hem iç siyasette hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırması beklenen gelişmelere sahne olacak.

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