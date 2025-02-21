Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda "Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirinin FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı.
Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda "Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirinin FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta operasyonların düzenlendiğini ifade etti.
ÖRGÜTLE BAĞLANTILI KİŞİLERE ORTAKLIK
Operasyonda yakalananlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören, örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiğini belirtti.
"ÖRGÜT REFERANSI ŞART"
Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme (RTB) olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığının tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için 'kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması' talimatı verildiği, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."
BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi. 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.
İTİRAFÇININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Maydonoz döner isimli restoran zincirinin Türkiye'de ve Almanya, ABD, Kanada, Belçika, Hollanda, Gürcistan ve Azerbaycan'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Operasyon başlangıcında etkin pişmanlık kapsamında ifadeler de alındığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma dosyasında daha önce örgütle iltisaklı olduğunu bildiği arkadaşının referansı ile garson olarak döner zinciri şubesinde çalışmaya başlayan şüpheli ifadesinde "daha sonra 3 farklı şubeden sorumlu olarak görevlendirildim. Beni davet eden arkadaşım şirketten yüzde 5 hisse payı ile "ortak" olabileceğimi belirtmesine rağmen, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdiğimi öğrendikten sonra bana hisse verilmedi. Bana örgütle ilgili ifade verdiğim için önce baskı kuruldu, daha sonra da işten çıkarıldım. Şirket itirafçı olmayan örgüt mensuplarının ortaklığına izin veriyordu" dedi.
KURBAN PARASI ADI ALTINDA KAMUFLE EDİLDİ
FETÖ iltisakı tespit edilen 21 şirkete kayyum atama işlemleri başlatıldığı öğrenirlerken, şirketlerde gayri resmi ortaklığı bulunan aranan kişilerin yurtdışı kaçışlarının örgüt tarafından organize edilerek, gerekli olan paranın Maydonoz Döner firmasından temin edildiği belirlendi.
Bireysel olarak yurtdışından Swift yapılan işlemlerin açıklama kısmına "yüzde 5 hisse karşılığı" şeklinde açıklamaların olduğu ve bu işlemlerin dikkat çekmemesi amacıyla hakkında işlem yapılmayan kişiler üzerinden sağlandığı öğrenildi. Kazanılan paralardan örgüte bağlılığın artırılması amacıyla örgütle iltisaklı kişilere para verildiği, bu paraların takibe takılmaması amacıyla fiziki olarak elden verildiği, hesaptan gönderilen paraların kurban parası şeklinde kamufle edilmeye çalışıldığı, MASAK tarafından yapılan kapsamlı araştırmalarda şirketin FETÖ işlem kaydı olan örgüt üyeleri arasında yaklaşık 220 Milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.
Maydonoz Döner'in kuruluşundan bugüne yaklaşık 400 şubeye sahip bir restoran zinciri olarak olağan dışı büyüme gösterdiği, kamuoyunda görünürlüğünün artırılması için reklamlara ağırlık verildiği ve firma değerinin yükseltilmeye çalışıldığı belirlendi.
ÖMER ŞEYHİN KİMDİR?
Maydonoz döner sahibi Ömer Şeyhin hakkında detaylar sosyal medyada kullanıcılar tarafından araştırılmaya başladı.
Peki, Ömer Şeyhin kimdir? İşte detaylar...
Maydonoz Döner ilk olarak 2018 yılında Ömer Şeyhin tarafından Somca Gıda firmasına ait bir döner firması olarak kuruldu.
Ömer Şeyhin, Maydonoz Döner'de Kurucu Ortak ve Franchise Owner/Operator olarak görev yapıyor. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sistemi'nde işletme yönetimi okudu ve şu anda Ankara'da yaşıyor. Memleketi Erzurum olan Şeyhin, Canan Poyraz Şeyhin ile evlidir.