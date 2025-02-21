MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketin yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği bilgisine ulaşıldı. (Takvim.com.tr)

"ÖRGÜT REFERANSI ŞART"

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme (RTB) olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığının tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için 'kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması' talimatı verildiği, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi. 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.

İTİRAFÇININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Maydonoz döner isimli restoran zincirinin Türkiye'de ve Almanya, ABD, Kanada, Belçika, Hollanda, Gürcistan ve Azerbaycan'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Operasyon başlangıcında etkin pişmanlık kapsamında ifadeler de alındığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma dosyasında daha önce örgütle iltisaklı olduğunu bildiği arkadaşının referansı ile garson olarak döner zinciri şubesinde çalışmaya başlayan şüpheli ifadesinde "daha sonra 3 farklı şubeden sorumlu olarak görevlendirildim. Beni davet eden arkadaşım şirketten yüzde 5 hisse payı ile "ortak" olabileceğimi belirtmesine rağmen, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdiğimi öğrendikten sonra bana hisse verilmedi. Bana örgütle ilgili ifade verdiğim için önce baskı kuruldu, daha sonra da işten çıkarıldım. Şirket itirafçı olmayan örgüt mensuplarının ortaklığına izin veriyordu" dedi.