Mansur Yavaş adaylıktan vazgeçmedi! İmamoğlu'nu "usulsüz diplomadan" vurdu... Olay mesaj

İmamoğlu ön seçim yoluyla elde edeceği cumhurbaşkanı adaylığını kendisine siyasal zırh olarak kullanma planları yapıyor (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU "ZIRH" ARAYIŞINDA! ÜNİVERSİTE, KURULTAY, İHALE... HER BİR İŞİ USULSÜZ



CHP'nin seçime daha 3.5 yıl varken tek adaylı ön seçim tiyatrosuna girişmesinde de İmamoğlu'na zırh arayışı yatıyor.



İstanbul'daki ilçe belediyeleri ile ilgili yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve terör operasyonları Saraçhane'de alarm zillerini çaldırdı. CHP kurultayına bulaşan şaibe ve delegelere para ile oy attırılmasında da İmamoğlu'nu işaret eden deliller mevcut. Son halka başlatılan diploma soruşturması oldu.



İsmi usulsüzlüklerle anılan Ekrem İmamoğlu ön seçim yoluyla elde edeceği cumhurbaşkanı adaylığını kendisine siyasal zırh olarak kullanma planları yapıyor.