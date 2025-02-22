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Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ardahan'da da merkezde 8, Göle ilçesinde ise 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 24 Şubat'ta Ardahan'da okullar tatil mi? Pazartesi Ardahan'da kar tatili var mı?

(AA) Ardahan ve ilçelerinde Pazartesi okul tatili var mı? Ardahan Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Pazartesi günü için olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi bir tatil haberi bekleniyor.