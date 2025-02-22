SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ardahan'da okullar tatil mi? Pazartesi Ardahan'da kar tatili var mı?

Ardahan ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Kapanan köy yolları ve olumsuz hava koşulları, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırırken, bölgedeki yetkililer yolları açma çalışmalarına devam ediyor. Peki, 24 Şubat'ta Ardahan'da okullar tatil mi? Pazartesi Ardahan'da kar tatili var mı? İşte habere ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 13:33
Ardahan’da okullar tatil mi? Pazartesi Ardahan’da kar tatili var mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ardahan'da da merkezde 8, Göle ilçesinde ise 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 24 Şubat'ta Ardahan'da okullar tatil mi? Pazartesi Ardahan'da kar tatili var mı?

    (AA)(AA)

    Ardahan ve ilçelerinde Pazartesi okul tatili var mı?

    Ardahan Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Pazartesi günü için olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi bir tatil haberi bekleniyor.

    (AA)(AA)

    Ardahan okul tatili hakkında resmi açıklama yapıldı mı?

    Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar yağışının ve soğuk havanın etkisini sürdürmesiyle, önümüzdeki günlerde eğitim faaliyetlerinde değişiklik olup olmayacağına dair resmi açıklama ve duyurular geldikçe haberimizde yer alacaktır.

    (AA)(AA)

    ARDAHAN'DA HAVA NASIL?

    Çok bulutluÇok bulutlu

    Bir- iki hafif kar sağanağıBir- iki hafif kar sağanağı

    Bugün

    -10°

    -19°

    Hafif kar yağışı

    Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağıZaman zaman kar ve hafif kar sağanağı

    Pazar

    -10°

    -23°

    Aralıklı kar yağışı

    Bir- iki hafif kar sağanağıBir- iki hafif kar sağanağı

    Pazartesi

    -10°

    -21°

    Hafif kar yağışı

    Hafif kar sağanağıHafif kar sağanağı

    Salı

    -7°

    -23°

    Hafif kar yağışı

    Bulutlu bir başlangıcın ardından geri dönen güneşBulutlu bir başlangıcın ardından geri dönen güneş

    Çarşamba

    -4°

    -21°

    Bulutlu ve güneşli

    KarKar

    Perşembe

    -2°

    -13°

    Kar

    Kısmen güneşliKısmen güneşli

    Cuma

    -7°

    -13°

    Kısmen güneşli

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ekrem İmamoğlu’nun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim
    Fransız dergiden Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider
    Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! | Motosiklet ve motokurye kararı: Saat belli oldu!
    Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın
    Ahmet Minguzzi’nin ailesini dehşete düşüren paylaşımlar! Katiller indirim alacak mı?
    İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi
    Fenerbahçe’den yüzyılın hamlesi! Dev transfer
    CANLI | Hamas karışan cesedi teslim etti! Gazze’de yeni takas: 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli
    FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!
    Fitne girişimi ya da…
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    Pentagon’da Ukrayna temizliği! Trump Genelkurmay Başkanı ve subayları görevden aldı
    Diş hekimini silahla vurdu! Videosunu annesine gönderdi! Caninin ifadesi ortaya çıktı
    Sermaye Piyasası Kurulu’ndan BIST’teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme
    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek
    Kırmızı ette fırsatçılar yine sahnede! WhatsApp ve Facebook’ta grup kurdular
    5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı
    PKK elebaşı Duran Kalkan’dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP’ye erken seçim aklı
    Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...