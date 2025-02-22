Ekipler 7/24 nöbette! 5 gündür sönmüyor! Arazinin ortasında yanmaya başladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı.
Ekipler bölgede önlem alırken, yangın yaklaşık 5 gündür sürüyor. Metan gazı kaynakl�� olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesi ile alevleri söndürürken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, yaklaşık 5 gündür sürüyor. (DHA)
Numune alımı ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.
Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis ve belediye zabıta ekipleri 7/24 esasına dayalı bekleyişlerini sürdürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, bölgede endişeye neden olacak hiçbir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek, "Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir." ifadesine yer verildi.
AFAD ve TÜBİTAK ekipleri de sızan gazdan numune aldı. (DHA)
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün bölgeye giden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, uygulanan tedbirleri yerinde gördü.
Aktaş, olay yerinde 24 saat esasına göre önlem alan AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İZGAZ ekipleri, Kartepe Belediyesi zabıtaları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar diledi.