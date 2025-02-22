Ekipler 7/24 nöbette! 5 gündür sönmüyor! Arazinin ortasında yanmaya başladı

Yangından alınan numunelerin incelemesi sürüyor. (DHA)

Olay yerindeki ekiplerle işbirliği içerisinde olan İyilik İle Yaşayanlar Derneğini de ziyaret eden Aktaş, dernek başkanı ve Arama Kurtarma Ekip Lideri Oğuz Işık'tan dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak, metan gazı yangınında nöbet tutan ekiplere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

İncelemeler sırasında Vali Aktaş'a, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan eşlik etti.