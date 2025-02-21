Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından megakent yoğun kar yağışının etkisi altına girdi.
Altay Kar Fırtınası olarak adlandırılan ve 70 ilde etkisini gösterecek olan kar yağışı ardından birçok ilde okullar tatil edildi.
İstanbul'da Çarşamba günü başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimelerini beyaza bürüdü. Vatandaşlara kar yağışının cuma günü etkisini artıracağı ve haftasonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.
Megakentte okullar bugün de tatil edildi. Motosiklet araç ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
İşte anbean yaşanan gelişmeler...
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki havalimanlarında çok sayıda uçuş iptal edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 21 Şubat Cuma günü uçuşların yüzde 15’inin iptal edileceği açıklandı.
Türk Hava Yolları (THY), hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların uçuş durumlarını takip etmeleri tavsiye edildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde valilikler, 21 Şubat tarihinde okulların tatil edildiğini duyurdu. O iller şu şekilde;
İstanbul, Ardahan, Rize, Hakkari, Kocaeli, Samsun, Sinop, Trabzon, Sakarya, Muş, Giresun, Yalova, Ordu, Iğdır, Şırnak, Malatya, Ağrı, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Bolu, Bartın, Yozgat, Van
21 Şubat için Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 ile sarı 8 ile ise turuncu kodlu uyarı verdi.
Uyarı verilen iller şu şekilde;
Balıkesir, Bursa, Karabük, Bolu, İstanbul, Samsun, Zonguldak, Yalova, Düzce, Kastaomonu, Sakarya, Sinop, Bartın, Kocaeli
Bugün günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.
AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:
E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm
E-5 ile TEM arasında 10-30 cm
TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm
Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.
Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.
AKOM DA UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.
Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Gece yarısından itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını belirten Gül, şunları söyledi:
"Bu gece 24.00 itibarı ile her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır." dedi.
Kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli, gazi ve hamile personelin de yarın izinli olacağını söyleyen Vali Gül, hangi çalışanların idari izinli sayılacağını şöyle açıkladı:
"- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır.
- Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır.
- 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir."
İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte tüm okulların yarın tatil edildiğini belirtti:
Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 21 Şubat 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" şeklinde konuştu.