İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül canlı yayında açıkladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da etkisini artırarak devam eden kar yağışı, 24 Şubat pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, canlı yayında yaptığı açıklamada bu soruya yanıt verdi.
takvim.com.tr İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı devam ederken okulların 24 Şubat Pazartesi günü tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, katıldığı bir televizyon programında İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "Okullar Pazartesi günü tatil olacak mı?" sorusunu yanıtladı. "METEOROLOJİ TAHMİNLERİNE BAKTIĞIMIZDA..."
Meteoroloji tahminleri ile ilgili son verileri de kamuoyu ile paylaşan Gül,
"Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi'den başlayarak okulun tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada: "
Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir." dedi.