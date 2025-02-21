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İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül canlı yayında açıkladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da etkisini artırarak devam eden kar yağışı, 24 Şubat pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, canlı yayında yaptığı açıklamada bu soruya yanıt verdi.

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takvim.com.tr
İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül canlı yayında açıkladı

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam ediyor.

İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül canlı yayında açıkladı

İstanbul'da kar yağışı devam ederken okulların 24 Şubat Pazartesi günü tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül canlı yayında açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, katıldığı bir televizyon programında İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "Okullar Pazartesi günü tatil olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül canlı yayında açıkladı

"METEOROLOJİ TAHMİNLERİNE BAKTIĞIMIZDA..."

Meteoroloji tahminleri ile ilgili son verileri de kamuoyu ile paylaşan Gül, "Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi'den başlayarak okulun tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül canlı yayında açıkladı

Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada: "Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir." dedi.

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül canlı yayında açıkladı

"MART BAŞINDA TEKRAR KAR GÖREBİLİRİZ"

Kar yağışıyla ilgili tarih veren Şen şunları söyledi: "Kar yağışı aralıklı olarak başladı. Kuvvetli olarak devam edecek. Yaklaşık olarak burada kar 40 cm'ye yakın. Kar yarın da devam edecek. Pazar öğlene kadar devam edecek. Pazartesi İstanbul'da kar yok. Bu kar yağışı İstanbul'da son olacak mı diye soruyorlar ama Mart başında tekrar kar görebiliriz.

İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül canlı yayında açıkladı

Fotoğraflar AA ve İHA'dan alınmıştır.