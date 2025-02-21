"MART BAŞINDA TEKRAR KAR GÖREBİLİRİZ"

Kar yağışıyla ilgili tarih veren Şen şunları söyledi: "Kar yağışı aralıklı olarak başladı. Kuvvetli olarak devam edecek. Yaklaşık olarak burada kar 40 cm'ye yakın. Kar yarın da devam edecek. Pazar öğlene kadar devam edecek. Pazartesi İstanbul'da kar yok. Bu kar yağışı İstanbul'da son olacak mı diye soruyorlar ama Mart başında tekrar kar görebiliriz.