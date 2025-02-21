21 Şubat 2025 kurye yasağı kalktı mı? Yemek, su sipariş veriliyor mu?

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İstanbul'da etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik nedeniyle alınan bu karar 20 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, bu yasak ne zaman kalkacak?

Fotoğraflar: AA KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI İstanbul'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yasak 20 Şubat 2025 gece saatlerinden itibaren geçerli olacak ve güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konuldu.