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21 Şubat 2025 kurye yasağı kalktı mı? Yemek, su sipariş veriliyor mu?

İstanbul'da hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararın 20 Şubat 2025 gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 08:58
21 Şubat 2025 kurye yasağı kalktı mı? Yemek, su sipariş veriliyor mu?

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    İstanbul'da etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik nedeniyle alınan bu karar 20 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, bu yasak ne zaman kalkacak?

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

    İstanbul'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yasak 20 Şubat 2025 gece saatlerinden itibaren geçerli olacak ve güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konuldu.

    YEMEK VE SU SİPARİŞLERİ NASIL ETKİLENECEK?

    Moto kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklanmasıyla birlikte, birçok restoran ve market sipariş hizmetinde gecikmeler yaşanabilir. Online yemek siparişi platformları, yasak süresince bazı bölgelerde hizmet veremeyebilir ya da teslimat sürelerini uzatabilir.

    KURYELER NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

    Yetkililer yasağın süresi hakkında henüz net bir açıklama yapmazken, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte yasağın kaldırılması bekleniyor.

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