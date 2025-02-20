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Türkiye'nin bilgiye açılan kapısı 5 yaşında! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dünya kütüphanelerine rol model oluyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, zengin koleksiyonları, bilim ve teknoloji atölyeleri ile dünya kütüphanelerine ilham veriyor. Açılışının 5. yılında 7 milyon ziyaretçiye ulaşan kütüphane, Türkiye'nin dünyaya açılan bilgi penceresi olma özelliğini taşıyor.

AA AA
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 18:06 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 18:47
Türkiye’nin bilgiye açılan kapısı 5 yaşında! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dünya kütüphanelerine rol model oluyor

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    Zengin koleksiyonları, bilim-teknoloji atölyeleri ve uluslararası işbirlikleriyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye'nin dünyaya açılan bilgi penceresi olma özelliğini taşıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)

    Kütüphane, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı.

    Açıldığı günden bugüne Türkiye'de kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine yeni bir ivme kazandıran Millet Kütüphanesi, her yaştan okuyucu ve ziyaretçiye 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)

    Koleksiyonunda 2 milyon 500 bin basılı kitap, 23 bin 400 dergiye ait 2 milyon 900 bin süreli yayın ile toplam 5 milyon 400 bin basılı kaynağın yer aldığı kütüphaneyi, kurulduğu günden bugüne aralarında devlet liderleri, büyükelçilerin de bulunduğu yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)

    "136 ÜLKEDEN, 140 DİLDE KİTAP BULUNUYOR"

    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, kütüphanenin açılışının 5. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)

    Kütüphanenin kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Tuğlu, geçen yıl kütüphaneyi günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olduğunu vurgulayan Tuğlu, "Şu anda 5,5 milyon basılı kaynağa ulaştık. Kütüphanemiz, dünyanın farklı ülkelerinden gelen özel koleksiyonlarla da zenginleşiyor. Cihannüma Salonu'nda 136 ülkeden, 140 dilde kitap bulunuyor." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)

    Tuğlu, kütüphanenin, klasik bir kütüphaneden öte bir yaşam ve öğrenme merkezi olduğunu, bu kapsamda inovasyon ve eğitim alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

    Etkinliklerin içeriğine de değinen Tuğlu, "Hafta sonları 4 gruba yönelik 'deneyap atölyeleri' gerçekleştiriyoruz. Hafta içi ise ASELSAN'ın açtığı robot koluyla yapay zeka sınıfları, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapay zeka, girişimcilik ve siber güvenlik eğitimleriyle bizim kendi imkanlarımızla düzenlediğimiz 30'a yakın eğitim faaliyeti devam ediyor." bilgisini verdi.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)

    "KÜTÜPHANEMİZ DÜNYADA KABUL GÖRMEYE BAŞLADI"

    Kuruluşundan bu yana 35'e yakın sergiye ev sahipliği yaptıklarını, yakın zamanda iki sergi daha açacaklarını belirten Tuğlu, ramazan ayı boyunca da birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

    Millet Kütüphanesi'nin yurt dışında da ilgiyle takip edildiğini, kütüphanenin özellikle ABD'de "Erdoğan Kütüphanesi" olarak tanındığını belirten Tuğlu, şunları kaydetti:

    "Burası artık Türkiye'de kütüphaneciliğe yön veren bir merkez haline geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bu noktaya ulaştık. Kütüphanemiz dünyada kabul görmeye başladı. Avrupa'da birçok ülkeyle işbirliğimiz var. Özellikle Türk devletlerinde bazı kütüphanelere rol model oldu. Kütüphanemizin 5. yılına özel uluslararası konferansımızı kasım ayında yapmayı planlıyoruz."

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