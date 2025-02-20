Türkiye’nin bilgiye açılan kapısı 5 yaşında! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dünya kütüphanelerine rol model oluyor

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, kütüphanenin açılışının 5. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 'nin, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olduğunu vurgulayan Tuğlu, "Şu anda 5,5 milyon basılı kaynağa ulaştık. Kütüphanemiz, dünyanın farklı ülkelerinden gelen özel koleksiyonlarla da zenginleşiyor. Cihannüma Salonu'nda 136 ülkeden, 140 dilde kitap bulunuyor." diye konuştu.

Kütüphanenin kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Tuğlu, geçen yıl kütüphaneyi günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor. (AA)

Tuğlu, kütüphanenin, klasik bir kütüphaneden öte bir yaşam ve öğrenme merkezi olduğunu, bu kapsamda inovasyon ve eğitim alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Etkinliklerin içeriğine de değinen Tuğlu, "Hafta sonları 4 gruba yönelik 'deneyap atölyeleri' gerçekleştiriyoruz. Hafta içi ise ASELSAN'ın açtığı robot koluyla yapay zeka sınıfları, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapay zeka, girişimcilik ve siber güvenlik eğitimleriyle bizim kendi imkanlarımızla düzenlediğimiz 30'a yakın eğitim faaliyeti devam ediyor." bilgisini verdi.