Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak 21 Şubat Cuma okullar tatil mi? 2025 son dakika valilik kararları! İstanbul, Muş, Ankara...

21 Şubat Cuma okullar tatil mi? 2025 son dakika valilik kararları! İstanbul, Muş, Ankara...

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 20 Şubat Perşembe günü alınan tatil kararının ardından, İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışının seyrine göre yeni bir karar verileceğini açıkladı. Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyurular yakından takip ediliyor. İşte 21 Şubat 2025 Cuma günü kar tatili olan iller...

Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:20 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:20
21 Şubat Cuma okullar tatil mi? 2025 son dakika valilik kararları! İstanbul, Muş, Ankara...

İstanbul'da kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte, bugün tatil yapan öğrenciler yarın için de okulların durumunu merak ediyor. Peki, 21 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

21 Şubat Cuma okullar tatil mi? 2025 son dakika valilik kararları! İstanbul, Muş, Ankara...

21 ŞUBAT CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

📍 MUŞ

❄️ Tatil Kararı: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
🏫 Kapsam: Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (Üniversiteler hariç)
🧑‍💼 İdari İzin:

  • 🤰 Hamile kamu çalışanları
  • ♿ Engelli kamu çalışanları
  • 👩‍👧 Anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel

21 Şubat Cuma okullar tatil mi? 2025 son dakika valilik kararları! İstanbul, Muş, Ankara...

📍 BURSA

❄️ Tatil Kararı: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
🏫 Kapsam: Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil)
🧑‍💼 İdari İzin:

  • 🤰 Hamile kamu çalışanları
  • ♿ Engelli kamu çalışanları
  • 🏥 Kronik hastalığı bulunan personel
  • 👩‍👧 Anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel (Zorunlu hizmet kapsamındakiler hariç)
21 Şubat Cuma okullar tatil mi? 2025 son dakika valilik kararları! İstanbul, Muş, Ankara...

📍 YALOVA

❄️ Tatil Kararı: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
🏫 Kapsam: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler dahil tüm eğitim kurumları
🧑‍💼 İdari İzin:

  • 🤰 Hamile kamu çalışanları
  • ♿ Engelli kamu çalışanları
  • 🏥 Ağır kronik hastalığı bulunan personel
21 Şubat Cuma okullar tatil mi? 2025 son dakika valilik kararları! İstanbul, Muş, Ankara...

Valiliklerden güncellemeler geldikçe habere eklenecektir.