21 Şubat Cuma okullar tatil mi? 2025 son dakika valilik kararları! İstanbul, Muş, Ankara...
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 20 Şubat Perşembe günü alınan tatil kararının ardından, İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışının seyrine göre yeni bir karar verileceğini açıkladı. Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyurular yakından takip ediliyor. İşte 21 Şubat 2025 Cuma günü kar tatili olan iller...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:20 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:20