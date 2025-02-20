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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan G-20'de net mesajlar: "Kalıcı barışın yolu Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının müzakere konusu olmadığını ve adil bir barışın Filistinlilerin sürgünüyle sağlanamayacağını vurguladı. Suriye'nin toparlanması için yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin Afrika'daki stratejik ortaklığını güçlendirdiğini ve Ukrayna'da diplomatik çözümün tek yol olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 18:48 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan G-20’de net mesajlar: Kalıcı barışın yolu Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir

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    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Küresel Jeopolitik Durum" konulu oturumunda hitap etti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. (AA)

    Çatışmaların, yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale geldiğini kaydeden Fidan, milyonlarca insanın yerlerinden edilmesinin, insani yardım sistemlerinin aşırı yük altında kalmasının ve ekonomik aksaklıkların yarattığı küresel kırılganlıkların devam ettiğini vurguladı.

    Fidan, eş zamanlı olarak, özellikle yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki hızlı atılımların dünyayı yeniden tanımladığını ve çok taraflı kurumların değişen güç dinamikleri karşısında etkin kalabilmek için mücadele ettiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir." dedi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. (AA)

    Bakan Fidan, "Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir. Filistinlilerin uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir. Bu çözümün hayata geçirilmemesi, yalnızca çatışma döngüsünü devam ettirecektir." diye konuştu.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. (AA)

    "SURİYE'NİN TOPARLANMASI İÇİN YAPTIRIMLARIN ÖN KOŞULSUZ KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR"

    Öte yandan Suriye'deki son gelişmelerin "umut verdiğini" kaydeden Fidan, Suriye'de kapsayıcı ve temsili bir geçiş sürecine yönelik anlamlı adımların atıldığını dile getirdi.

    Fidan, şunları kaydetti:

    "Tüm etnik ve dini gruplara eşit muamele edilmesi konusunda kesin bir kararlılık söz konusudur. ⁠Terörizmle mücadeledeki kararlılık, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Bölge ülkelerinin endişeleri ele alınmaktadır. Kimyasal silahların kontrolü bir öncelik olmaya devam etmektedir. Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların ön koşulsuz kaldırılması gerekmektedir."

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. (AA)

    Ukrayna'da diplomasinin "tek yol" olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bir taraftan diplomatik çözümü savunurken, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürdüğünü dile getirdi.

    Fidan, Afrika'nın siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline geldiğini belirterek, Afrika'nın artan küresel etkisini memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye'nin Afrika Birliğiyle stratejik ortaklığına olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiklerini ifade etti.

    Bakan Fidan, "Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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