Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan G-20'de net mesajlar: "Kalıcı barışın yolu Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. (AA)

Çatışmaların, yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale geldiğini kaydeden Fidan, milyonlarca insanın yerlerinden edilmesinin, insani yardım sistemlerinin aşırı yük altında kalmasının ve ekonomik aksaklıkların yarattığı küresel kırılganlıkların devam ettiğini vurguladı.

Fidan, eş zamanlı olarak, özellikle yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki hızlı atılımların dünyayı yeniden tanımladığını ve çok taraflı kurumların değişen güç dinamikleri karşısında etkin kalabilmek için mücadele ettiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir." dedi.