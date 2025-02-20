İstanbul Havalimanı’nda ekipler karla aralıksız mücadele ediyor: 404 personel 179 araç

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kentte etkili olan kar yağışına rağmen yolcuların seyahat planlarının aksamaması için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor. (İHA)

EKİPLER 24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Bu kapsamda apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda kar operasyonu hava tarafında toplam 404 personel ve 179 araçtan oluşan filoyla titizlikle yürütülüyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, uçuşların aksamasız ve güvenli şekilde devam etmesi için tam kapasite çalışıyor. Terminal operasyonunda görevli 44 kişilik ekip ise kara tarafında çalışmalarını sürdürüyor.