İSKİ DUYURDU: O ilçelerde sular gidecek! İşte kesinti saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Şubat 2025 tarihli (bugün) su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında duyuru paylaştı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında planlı bakım, onarım çalışmaları ya da arızalar nedeniyle belirli bölgelerde su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi bildirimi yapılan ilçeler hangileri? İşte 20 Şubat Perşembe günü İSKİ'nin İstanbul su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranına ilişkin detaylar...