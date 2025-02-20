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İSKİ DUYURDU: O ilçelerde sular gidecek! İşte kesinti saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Şubat 2025 tarihli (bugün) su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında duyuru paylaştı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında planlı bakım, onarım çalışmaları ya da arızalar nedeniyle belirli bölgelerde su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi bildirimi yapılan ilçeler hangileri? İşte 20 Şubat Perşembe günü İSKİ'nin İstanbul su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:13 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:24
İSKİ DUYURDU: O ilçelerde sular gidecek! İşte kesinti saatleri...

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    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Şubat 2025 tarihli (bugün) su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında duyuru paylaştı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında planlı bakım, onarım çalışmaları ya da arızalar nedeniyle belirli bölgelerde su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi bildirimi yapılan ilçeler hangileri? İşte 20 Şubat Perşembe günü İSKİ'nin İstanbul su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hangi İlçeler ve Mahalleler Etkilenecek?

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Şubat 2025 tarihinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Terkos-İkitelli isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle, bazı bölgelerde yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat boyunca su kesintisi uygulanacak. İşte su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler:

    🔹 Arnavutköy: Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy

    🔹 Çatalca: Nakkaş, Kızılcıali

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    🔹 Esenyurt: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal, Esenkent

    🔹 Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak, Ziya Gökalp

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    🔹 Avcılar: Yeşilkent, Tahtakale

    🔹 Küçükçekmece: Yarımburgaz

    🔹 Büyükçekmece: Karaağaç

    (İSKİ)(İSKİ)

    İSKİ SORGULAMA EKRANI

    İstanbul'da yaşanabilecek su kesintileri hakkında güncel bilgi almak için İSKİ resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteye giriş yaptığınızda karşınıza yukarıda yer alan ekran çıkacaktır. Bu noktada ilçe ve mahalle seçimi yaparak su kesintileri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

    İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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