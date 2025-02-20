Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan TÜSİAD’a tepki: Kara propaganda yapmak ekonomiye fayda sağlamaz

"Bu ülkede ihracat 36 milyardan 260 milyar dolara ulaşmıştır. Bunu yeterli görmüyoruz artması gerekir diyebilir. Bu ülkeye gelen 80 yılda 15 milyar dolar, 2002'den sonda 273 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş. Bu eleştirileri yapıldığı dönemde gelen yabancı sermaye bu. Son 1 yılda 80 yıla bedel sermaye geldi.

YARGIYA MÜDAHALE OLARAK ALGILANIR Bir gözaltı kararı olmadığını, ifadeye çağrıldıklarını dile getiren Bakan Tunç, " Soruşturma dün başlamadı. Cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasından sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk gelmiş oldu. TÜSİAD bir iş adamları derneği. Bu konuda sivil toplum kuruluşları özgürce görüşlerini ifade edebilirler. Bunu ifade ederken devam eden soruşturmaları etkilemeye yönelik birtakım örnekler verirseniz, sıralamalar yaparsanız o zaman orada yargıya müdahale olarak algılanabilecek hususlar olur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Takvim.com.tr Arşiv)

28 Şubat'ın yıl dönümüne de yaklaşıyoruz. Gezi olaylarında şiddet olayları ortaya çıktığında, 15 Temmuz'da bir çıkış yapabildi mi, demokrasinin tarafında durabildi mi? Cumhurbaşkanımızın depremle ilgili verdiği örnek. TÜSİAD deprem sürecindeki çabayı eleştirdi. 201 bin konut teslim edildi. Ülkesiyle gurur duyacakken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomiye fayda sağlamaz."

KAYYUM ATANAN BELEDİYELER VE İMAMOĞLU'NUN DURUMU

Belediyelere kayyum atanması konusunda da açıklamalar yapan Bakan Tunç, terörle bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınmasının hukukun gerekliliği olduğunu vurguladı.

Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da yargı sürecinin devam ettiğini ve İmamoğlu'nun durumunun yasalar çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti.



"3'ÜNCÜ GÖRÜŞME İÇİN HENÜZ BİR TALEP YOK"

İmralı heyetinin 3'üncü görüşme talebinde bulunmadığını söyleyen Bakan Tunç, "Dün grup toplantısında gazeteci arkadaşlarımız sordu, üçüncü görüşme için henüz bir talep yok. Olması durumunda gerekli izinleri sağlayabileceğimizi ifade ettik. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı bir 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili bir konuşması oldu. Amaç terörden ülkemizi temizlemek. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın destek vermesi önemli. Süreç içinde DEM Partililerin İmralı ile görüşmesi sağlandı. 2 kez görüşüldü. Üçüncü talep henüz söz konusu değil. Olursa değerlendirilecektir" diye konuştu.