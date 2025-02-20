Aslı Baykal'dan "Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay" çıkışı! CHP'de "yerel seçim" korkusu... "İptali gündeme gelebilir"

Şaibe itiraflarıyla mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayı "demokrasi şöleni" deyip aklamaya çalışan CHP'nin 81 il başkanı 2010 dönemini işaret edip Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ" imasında bulundu.
Koltuğu sallantıya giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de selefi Kılıçdaroğlu'na "çukur" benzetmesi yaptı.
BAYKAL'DAN "YENİ KURULTAY" ÇIKIŞI: AHLAKLI VE ŞAİBESİZ OLMALI
Bu tartışmalar sürerken yargılama süreci devam eden CHP Kurultayına ilişkin eski CHP Genel Başkanı, merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
X hesabından paylaşımda bulunan Baykal, "CHP'de herkes 2010'a atıfta bulunmaya başladı. Bu çok sevindirici ama çok da komik çünkü... O hala 2010'da tasarlanmış olan parti. Bunu temizlemenin yolu açılan davadır, bu dava sonuna kadar götürülmelidir. Bunu temizlemenin yolu yapılacak ahlaklı bir kurultaydır, bu sefer şaibesiz olması umudu var" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ: "PARALI BELEDİYE BAŞKANLARI..."
Son kurultayda dağıtılan paralar ve kurulan delege borsasını işaret eden Aslı Baykal, "Paralı belediye başkanlarının adını duymayacağımız, onların kendi şehirleriyle ilgilenecekleri bir kurultay olsa mesela, ne yakışırdı. 2010 sonrası genel başkanlar ve onlara yapışanlar uğurlansa falan. 2010 öncesi yöneticilerin başı sıkışınca kullandıkları ve kullandırdıkları yüzeysel sözlerle değil, temiz siyaset, taviz vermeden Cumhuriyet'e bağlılık gibi siyasi yapı ile yaşamalı" dedi.
ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)
CHP KURULTAYININ İPTALİNE KARAR VERİLEBİLİR
Yargı süreci detaylıca devam ederken CHP kurultayının iptal edilmesi durumunda yeniden olağan üstü bir kurultayın gündeme gelebileceği konuşuluyor. CHP içerisinde Kurultayın iptaline ilişkin endişesi olanlar da mevcut.
"KURULTAY İPTAL OLABİLİR, ESKİ YÖNETİM GÖREVE ÇAĞRILABİLİR"
CHP'li Barış Yarkadaş, "Eğer iddialara karışan ve seçime hile karıştırdığı tespit edilen kişiler olursa, ceza alabilirler. Örgütlü bir yapı olduğu kanaatine varılırsa iş çete soruşturmasına dönüşebilir" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olarak yönlendirmede bulunduğunun tespit edilmesi halinde siyasi yasakla karşı karşıya kalabileceğini belirten Yarkadaş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultaydan en yüksek menfaati elde eden kişi olduğu için genel başkanlığı düşebilir. Parti, 45 gün içinde yeniden kurultaya gitmek zorunda kalabilir. Mahkeme isterse eski yönetimi davet eder" şeklinde konuştu.
"YEREL SEÇİMİN İPTALİ DE GÜNDEME GELEBİLİR"
Yarkadaş, "Kurultay iptal edilirse yerel seçimlerin iptali de gündeme gelebilir" diye konuştu.