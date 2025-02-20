Aslı Baykal'dan "Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay" çıkışı! CHP'de "yerel seçim" korkusu... "İptali gündeme gelebilir"







BAYKAL'DAN "YENİ KURULTAY" ÇIKIŞI: AHLAKLI VE ŞAİBESİZ OLMALI



Bu tartışmalar sürerken yargılama süreci devam eden CHP Kurultayına ilişkin eski CHP Genel Başkanı, merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.



X hesabından paylaşımda bulunan Baykal, "CHP'de herkes 2010'a atıfta bulunmaya başladı. Bu çok sevindirici ama çok da komik çünkü... O hala 2010'da tasarlanmış olan parti. Bunu temizlemenin yolu açılan davadır, bu dava sonuna kadar götürülmelidir. Bunu temizlemenin yolu yapılacak ahlaklı bir kurultaydır, bu sefer şaibesiz olması umudu var" ifadelerini kullandı.



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Son kurultayda dağıtılan paralar ve kurulan delege borsasını işaret eden Aslı Baykal, "Paralı belediye başkanlarının adını duymayacağımız, onların kendi şehirleriyle ilgilenecekleri bir kurultay olsa mesela, ne yakışırdı. 2010 sonrası genel başkanlar ve onlara yapışanlar uğurlansa falan. 2010 öncesi yöneticilerin başı sıkışınca kullandıkları ve kullandırdıkları yüzeysel sözlerle değil, temiz siyaset, taviz vermeden Cumhuriyet'e bağlılık gibi siyasi yapı ile yaşamalı" dedi.