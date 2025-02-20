19 Şubat'tan itibaren Marmara'yı etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası etkisini sürdürüyor. Yağışlar aralıklı olarak devam ederken vatandaşlar tarafından İstanbul baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Bugün İstanbul barajları ne kadar doldu? İşte oranlara ilişkin son veriler...