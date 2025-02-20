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Altay Kar Fırtınası barajları etkiledi! 20 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

19 Şubat'tan itibaren Marmara'yı etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası devam ediyor. Yağışlar aralıklı olarak devam ederken vatandaşlar tarafından İstanbul baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Bugün İstanbul barajları ne kadar doldu? İşte oranlara ilişkin son veriler...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 10:21 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 10:32
Altay Kar Fırtınası barajları etkiledi! 20 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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    19 Şubat'tan itibaren Marmara'yı etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası etkisini sürdürüyor. Yağışlar aralıklı olarak devam ederken vatandaşlar tarafından İstanbul baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Bugün İstanbul barajları ne kadar doldu? İşte oranlara ilişkin son veriler...

    (İSKİ)(İSKİ)

    20 ŞUBAT 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

    20 Şubat 2025 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 69.04 seviyesinde kaydedildi.

    (İSKİ)(İSKİ)

    İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

    • Alibey: %57
    • Büyükçekmece: %66
    • Darlık: %65
    • Elmalı: %91
    • Istrancalar: %99
    • Kazandere: %77
    • Pabuçdere: %74
    • Sazlıdere: %52
    • Terkos: %72
    • Ömerli: %74

    (İSKİ)(İSKİ)

    İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI NASIL?

    20 Şubat 2025 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan ay sonları baraj doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre yukarıdaki gibidir.

    (İSKİ)(İSKİ)

    İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI NASIL?

    İstanbul barajlarında son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre yukarıdaki gibidir.

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