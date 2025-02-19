Metro ve tramvay saatleri uzatıldı! 19-20 Şubat 2025 İstanbul’da metro, tramvay ve füniküler yeni çalışma saatleri

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir içi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. İş çıkış saatlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle metro, tramvay ve füniküler hatları için yeni bir karar alındı.
İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir içi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. İş çıkış saatlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle metro, tramvay ve füniküler hatları için yeni bir karar alındı.
METRO, TRAMVAY VE FÜNİKÜLER HATLARINDA SEFER SAATLERİ UZATILDI
Yapılan düzenlemeye göre, İstanbul'da yoğunluğun yaşandığı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler gece 02.00'ye kadar devam edecek. Yoğunluk azalana kadar ek seferler düzenleneceği de açıklandı.
TÜM HATLAR İÇİN ÇALIŞMA SAATLERİ
https://www.metro.istanbul/SeferDurumlari/SeferDetaylari adresinden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
GECE 02.00'YE KADAR ÇALIŞACAK HATLAR:
Metro Hatları
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Bakırköy-Kayaşehir
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M8 Bostancı-Parseller
M9 Ataköy-Olimpiyat
Tramvay Hatları
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Eminönü-Alibeyköy
Füniküler Hatları
F1 Taksim-Kabataş
F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan
İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik yoğunluğu sürebilir. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanırken güncel sefer bilgilerini Metro İstanbul'un resmi hesapları üzerinden takip etmeleri tavsiye edildi.
GÜNCEL DUYURULAR İÇİN TAKİPTE KALIN
İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle toplu taşıma düzenlemelerinde değişiklikler olabileceği belirtilirken, İBB ve Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.