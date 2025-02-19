Metro ve tramvay saatleri uzatıldı! 19-20 Şubat 2025 İstanbul’da metro, tramvay ve füniküler yeni çalışma saatleri

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir içi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. İş çıkış saatlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle metro, tramvay ve füniküler hatları için yeni bir karar alındı.

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METRO, TRAMVAY VE FÜNİKÜLER HATLARINDA SEFER SAATLERİ UZATILDI

Yapılan düzenlemeye göre, İstanbul'da yoğunluğun yaşandığı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler gece 02.00'ye kadar devam edecek. Yoğunluk azalana kadar ek seferler düzenleneceği de açıklandı.

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