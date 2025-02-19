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Metro ve tramvay saatleri uzatıldı! 19-20 Şubat 2025 İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler yeni çalışma saatleri

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, trafik akışını olumsuz etkiledi. İş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte, Metro, tramvay ve füniküler hatlarına yönelik önemli bir karar alındı. Peki, 19-20 Şubat tarihlerinde İstanbul’da metro ve tramvaylar kaça kadar çalışacak?

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 23:21 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 23:23
Metro ve tramvay saatleri uzatıldı! 19-20 Şubat 2025 İstanbul’da metro, tramvay ve füniküler yeni çalışma saatleri

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    İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir içi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. İş çıkış saatlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle metro, tramvay ve füniküler hatları için yeni bir karar alındı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    METRO, TRAMVAY VE FÜNİKÜLER HATLARINDA SEFER SAATLERİ UZATILDI

    Yapılan düzenlemeye göre, İstanbul'da yoğunluğun yaşandığı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler gece 02.00'ye kadar devam edecek. Yoğunluk azalana kadar ek seferler düzenleneceği de açıklandı.

    TÜM HATLAR İÇİN ÇALIŞMA SAATLERİ

    https://www.metro.istanbul/SeferDurumlari/SeferDetaylari adresinden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

    GECE 02.00'YE KADAR ÇALIŞACAK HATLAR:

    Metro Hatları

    M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

    M1B Yenikapı-Kirazlı

    M2 Yenikapı-Hacıosman

    M3 Bakırköy-Kayaşehir

    M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

    M5 Üsküdar-Çekmeköy

    M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

    M7 Yıldız-Mahmutbey

    M8 Bostancı-Parseller

    M9 Ataköy-Olimpiyat

    Tramvay Hatları

    T1 Kabataş-Bağcılar

    T4 Topkapı-Mescid-i Selam

    T5 Eminönü-Alibeyköy

    Füniküler Hatları

    F1 Taksim-Kabataş

    F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan

    İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik yoğunluğu sürebilir. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanırken güncel sefer bilgilerini Metro İstanbul'un resmi hesapları üzerinden takip etmeleri tavsiye edildi.

    GÜNCEL DUYURULAR İÇİN TAKİPTE KALIN

    İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle toplu taşıma düzenlemelerinde değişiklikler olabileceği belirtilirken, İBB ve Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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