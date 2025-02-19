İstanbul’da kar başladı trafik durdu toplu ulaşım çöktü!

81 ilde olmayan seçimin kampanyasını yapmaya hazırlanan, enerjisini CHP içindeki kavgalara ve adaylık çekişmesine ayıran Ekrem İmamoğlu'nun ihmal ettiği İstanbul'da kar yağışının ardından trafik ve toplu ulaşım sistemi durma noktasına geldi.
İstanul'un genelinde etkili olan yağıştan dolayı iş çıkış saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar toplu ulaşıma yönlenirken İETT, bazı seferlerini "hava muhalefeti nedeniyle" iptal ettiğini duyurdu.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'un birçok noktasında toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Kentte öncelikle kuzey bölgelerde başlayan yağış, tüm ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kent genelindeki metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.
Avrupa yakasında başta Mecidiyeköy olmak üzere Küçükçekmece, Yenibosna ve Şişli gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor.
Yine ana bölgelerdeki otobüs duraklarında da vatandaşlar, kar yağışından etkilenmemek için üst geçitlerin altlarına sığınıyor.
Anadolu yakasında ise Altunizade, Uzunçayır ve Bostancı gibi çok sayıda toplu ulaşım hattının birleştiği noktalarda yoğunluk yaşanıyor.
TRAFİKTEKİ YOĞUNLUK SÜRÜYOR
Öte yandan, trafik yoğunluğu da kar yağışına bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre yüzde 90'lar düzeyinde seyrediyor.
Avrupa yakasında Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na giden yollarda yoğun yağış nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti girişlerinde araçların yavaş ilerlemesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Sultangazi'de de kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi aştığı gözleniyor.
Anadolu yakasında da Beykoz başta olmak üzere ana caddelerde araçlar yağışa bağlı olarak güçlükle ilerliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli Edirne istikametindeki birçok noktada trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.
Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan vatandaşlar toplum ulaşım sisteminde yaşanan aksaklıklara tepki gösterdi.
Bir vatandaş, "İstanbul’un toplu ulaşımı anlık olarak çökmüş durumda. Mecidiyeköy metrosunda sadece turnikeleri geçmek için 45 dakika sıra bekledim. Meteoroloji günlerdir kar yağışını haber verdiği halde bir şey yapmayan Ekrem İmamoğlu net İstanbul’un en beceriksiz belediye başkanıdır." diyerek CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.
İstanbul'da kent genelinde etkisini artıran kar yağışı trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.
Megakentte öğle saatlerinde özellikle kuzey bölgelerinde görülmeye başlanan kar yağışı, tüm ilçelerde etkisini artırdı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz'daki birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
VATANDAŞLAR YOLA YAYA DEVAM ETTİ
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda da araçların ilerleyemediği görülüyor. Otobüsle evlerine gitmeye çalışan birçok vatandaş, araçlardan inip yaya olarak yoluna devam ediyor.
Diğer ilçelerde de yeşillik alanlar beyaza bürünürken, toplu taşıma istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda ise kuzey ilçeler başta olmak üzere kar yağışı tüm bölgelerde etkili oluyor.
Taksim ve Sultanahmet meydanlarında da etkili olan kar yağışına ilgi gösteren turistler ve çocuklar fotoğraf çektiriyor. Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayaların yürümekte zorlandığı görülüyor.
Şişli ve Kağıthane'de ise araçlar yokuşları çıkmakta zorluk yaşıyor. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.
İstanbul Arnavutköy'de kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar karda hareket edemeyen bir otomobili el birliğiyle kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sarıyer'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan araçların kaza yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor. Akşam saatlerinde Sarıyer'de etkisini arttıran yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Maslak'ta sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiller kaza yaptığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.