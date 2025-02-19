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Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları, İDO, BUDO 21-22 Şubat iptal edilen seferler listesi

İstanbul'da 21-22 Şubat günü vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği, şehir hatlarını kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerde değişiklikler yapıldı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 18:31 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 20:48
Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları, İDO, BUDO 21-22 Şubat iptal edilen seferler listesi

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    İstanbul'da vapur seferlerini kullanmayı planlayan vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptallerin olup olmadığını merak ediyor. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı hatlarda sefer değişiklikleri ve iptaller yaşandı. Özellikle İstanbul Boğazı'ndaki yoğun rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulması dikkat çekti.

    İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Şehir Hatları, yoğun tipi nedeniyle tüm deniz ulaşım seferlerinin durdurulduğunu duyurdu. Ayrıca hava koşullarının normale dönmesine kadar seferlerin iptal olduğunu belirtti.

    ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    21-22 ŞUBAT VAPURLAR ÇALIŞACAK MI?

    ⏺ Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Cuma ve Cumartesi günü yer yer kuvvetli olacağı, Pazar öğle saatlerine kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, şehir içi ulaşımı olumsuz etkileyebilir ve vapur seferlerinde yeni iptaller yaşanabilir.

    ⏺ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm deniz seferlerini iptal etti. Yoğun tipinin etkisiyle, seferlerin yeniden başlama zamanı belirsiz olup, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu açıklandı.

    METEOROLOJİ'DEN KAR VE BUZLANMA UYARISI

    Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğini belirtti. Kar yağışına bağlı olarak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek iptaller için yolcuların, sefer öncesinde ilgili kurumların resmi duyurularını takip etmeleri önem arz ediyor.

    İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

    İstanbul'daki vapur ve deniz otobüsü seferleriyle ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için aşağıdaki kaynakları takip edebilirsiniz:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Resmi Web Sitesi: sehirhatlari.istanbul

    İDO Resmi Web Sitesi: www.ido.com.tr

    BUDO Resmi Web Sitesi: www.burulas.com.tr

    Hava koşullarının seferlerde yol açabileceği değişiklikler nedeniyle, vatandaşların resmi açıklamaları takip ederek planlarını yapmaları önerilmektedir.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    İDO SEFERLERİ İPTAL OLDU MU?

    İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. İDO, güncel iptal edilen seferleri kendi internet sitesinde anlık olarak paylaşarak yolcularını bilgilendiriyor.

    İPTAL OLAN İDO SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    BUDO İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

    Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan 8 sefer hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

    İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki sabah 08.00 ve 09.30 seferleri, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) arasındaki 08.00 ve 11.30 seferleri, ayrıca Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) arasındaki seferler bulunuyor.

    İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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