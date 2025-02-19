Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları, İDO, BUDO 21-22 Şubat iptal edilen seferler listesi

İstanbul'da vapur seferlerini kullanmayı planlayan vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptallerin olup olmadığını merak ediyor. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı hatlarda sefer değişiklikleri ve iptaller yaşandı. Özellikle İstanbul Boğazı'ndaki yoğun rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulması dikkat çekti.

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Şehir Hatları, yoğun tipi nedeniyle tüm deniz ulaşım seferlerinin durdurulduğunu duyurdu. Ayrıca hava koşullarının normale dönmesine kadar seferlerin iptal olduğunu belirtti.

▶ ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ ◀

21-22 ŞUBAT VAPURLAR ÇALIŞACAK MI?

⏺ Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Cuma ve Cumartesi günü yer yer kuvvetli olacağı, Pazar öğle saatlerine kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, şehir içi ulaşımı olumsuz etkileyebilir ve vapur seferlerinde yeni iptaller yaşanabilir.

⏺ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm deniz seferlerini iptal etti. Yoğun tipinin etkisiyle, seferlerin yeniden başlama zamanı belirsiz olup, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu açıklandı.