Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları, İDO, BUDO 21-22 Şubat iptal edilen seferler listesi

İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ
İstanbul'daki vapur ve deniz otobüsü seferleriyle ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için aşağıdaki kaynakları takip edebilirsiniz:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Resmi Web Sitesi: sehirhatlari.istanbul
İDO Resmi Web Sitesi: www.ido.com.tr
BUDO Resmi Web Sitesi: www.burulas.com.tr
Hava koşullarının seferlerde yol açabileceği değişiklikler nedeniyle, vatandaşların resmi açıklamaları takip ederek planlarını yapmaları önerilmektedir.
(Kaynak: AA)
İDO SEFERLERİ İPTAL OLDU MU?
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. İDO, güncel iptal edilen seferleri kendi internet sitesinde anlık olarak paylaşarak yolcularını bilgilendiriyor.
▶ İPTAL OLAN İDO SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ ◀
(Kaynak: AA)
BUDO İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan 8 sefer hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.
İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki sabah 08.00 ve 09.30 seferleri, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) arasındaki 08.00 ve 11.30 seferleri, ayrıca Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) arasındaki seferler bulunuyor.
▶ İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ ◀