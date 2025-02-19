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RTÜK yayın ihlali yapan 7 kanala cezayı kesti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen NOW, Tele 1, SZC, Star, Halk, Akıllı TV ile Engelsiz kanallarına müeyyide uyguladı.

AA AA
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 21:07 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 21:07
RTÜK yayın ihlali yapan 7 kanala cezayı kesti!

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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen NOW, Tele 1, SZC, Star, Halk, Akıllı TV ile Engelsiz kanallarına müeyyide uyguladı.

    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurulun toplantısının gündeminde, toplumun tepkisini çeken ve Türk aile yapısını hedef alan gündüz kuşağı programları yer aldı.

    İZİNSİZ GÖRÜNTÜ YAYINLAYAN KANALLARA CEZA

    Toplantıda, yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen NOW, Tele 1, SZC, Star, Halk, Akıllı TV ile Engelsiz kanallarına ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve izinsiz görüntü yayınlayan dört kanala da yaptırım kararı alındı.

    RTÜK (AA)RTÜK (AA)

    NOW TV'de yayımlanan "Şakir Paşa Ailesi" dizisi ve Star TV'de yayımlanan "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programına, Türk aile yapısı ile milli ve manevi değerlere aykırılıktan ceza uygulandı.

    Yasak olduğu halde reklamı yapılan ağrı kesici krem tanıtımı nedeniyle Akıllı TV de ceza alan yayıncı kuruluşlar arasında yer aldı. Yine aynı yayıncı kuruluşa sohbet ve arkadaşlık hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilmesi üzerine üst sınırdan yaptırım kararı alındı.

    Üst Kurul toplantısında, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın avukatının haber içerikleriyle ilgili RTÜK'e yaptığı şikayet başvurusu ve uzman raporları değerlendirildi.

    Buna göre, "Kişinin isminin zikredilerek fotoğrafının ekrana taşınması, kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntülerinin yayımlanması ve kişilik haklarının ihlal edilmesi" şikayeti de ele alındı. Üst Kurul izleme uzmanlarınca yapılan incelemede adli süreci devam eden olayla ilgili toplumu yanlış yönlendirebilecek çarpıtıcı yayın yapıldığı ve birçok kez isim verilerek yönlendirici bir tutumun sergilendiği ifade edildi. Haberlerde ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinin kişinin haberi ve rızası olmadan temin edilerek ekrana getirildiği belirtildi.

    RTÜK (AA)RTÜK (AA)

    CHP FONDAŞLARINA CEZA

    RTÜK, 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez", "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez, yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz." hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle NOW TV "Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber", SZC TV "Serap Belovacıklı-Haber Saati", "Tele 1 Ana Haber", Halk TV "Ece Üner'le Halk Ana Haber"e üst sınırdan yaptırım uyguladı.

    TARAFSIZLIK İLKESİNİN İHLALİNE CEZA

    SZC TV'de yayımlanan Özlem Gürses'in sunduğu "Para Politikaları" programına katılan Erdal Sağlam'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ifadelerine de Üst Kurul tarafından yaptırım uygulandı. Söz konusu programa yönelik yapılan değerlendirmelerde somut veriler ve bilimsel analizler yerine, subjektif yorumların dile getirildiği belirtildi.

    Ayrıca aynı programda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın kullandığı bazı ifadelerin, ülkede fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik bir karamsarlığı aşıladığı kaydedilerek, "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza verildi.

    RTÜK, Engelsiz TV'nin yayınlarında bir dernek adına ilgili makamlardan izin almadan yardım toplandığını tespit etmesi üzerine "Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan yaptırım uyguladı. Ayrıca Kanal Ege'nin, Üst Kurul kararını uygulamadığı için yayın lisansı iptal edildi.

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