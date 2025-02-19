Kar yağışı sonrası yolda kalan Ankaralılar isyan etti: "Ne tuzlama var ne kar küreme"

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)

Acar, aracını kurtarmak için çekici beklediğini belirterek, "Yardım gelecek diye bekliyoruz, yani yolu açacaklar biz de çıkacağız gelirlerse. Bu kalabalıkta biraz zor. Gelse bile bana bir faydası olmayacak. Gördüğünüz gibi bekliyoruz. Bu yolun açılması gerekiyor." diye konuştu.

Ankara'dan İzmir'e doğru yola çıktıklarını ve yoğun kar yağışını görünce geri döndüklerini ifade eden Yaşar Turan da "2 saat oldu. Ankara'dan yola çıktık yolu böyle görünce köprünün altından Ankara'ya geri dönüyoruz. İzmir'e gidiyorduk geri dönüyoruz. Kar birden bastırdı, sabah yola çıkacağız İzmir'e doğru." ifadesini kullandı.