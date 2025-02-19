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Kar yağışı sonrası yolda kalan Ankaralılar isyan etti: "Ne tuzlama var ne kar küreme"

Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırırken, yağışa yolda yakalanan sürücüler zorluk yaşadı. Bazı sürücüler Eskişehir Yolu'nda mahsur kaldı. Eryaman'a gitmek isterken yolda mahsur kaldıklarını ifade eden Yiğit Gülercan, "Ne gelen oldu ne giden. Aslında tuzlama aracı ya da kar küreme aracı geçse yol açılacak ama ne ilerisi gidiyor ne gerisi. Olduğumuz yerde kaldık 1,5 saati buldu." diye konuştu.

AA AA
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 23:54 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 00:41
Kar yağışı sonrası yolda kalan Ankaralılar isyan etti: Ne tuzlama var ne kar küreme

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    Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırırken, yağışa yolda yakalanan sürücüler zorluk yaşadı.

    Ankaralılar isyan etti: "Ne tuzlama var ne kar küreme"

    Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı.

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)

    Başkentin merkez ilçelerinde yağışın artmasıyla beraber bazı sürücüler Eskişehir Yolu'nda mahsur kaldı.

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)

    MAHSUR KALDIK BEKLİYORUZ

    Yolda aracı kayan tır sürücüsü Ahmet Acar, "1 saattir buradayım herhangi bir çalışma yapılmadı, yapılmış olsa burada beklemezdim. Aracım yük olmadığı için kayıyor, mahsur kaldık bekliyoruz." dedi.

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)

    Acar, aracını kurtarmak için çekici beklediğini belirterek, "Yardım gelecek diye bekliyoruz, yani yolu açacaklar biz de çıkacağız gelirlerse. Bu kalabalıkta biraz zor. Gelse bile bana bir faydası olmayacak. Gördüğünüz gibi bekliyoruz. Bu yolun açılması gerekiyor." diye konuştu.

    Ankara'dan İzmir'e doğru yola çıktıklarını ve yoğun kar yağışını görünce geri döndüklerini ifade eden Yaşar Turan da "2 saat oldu. Ankara'dan yola çıktık yolu böyle görünce köprünün altından Ankara'ya geri dönüyoruz. İzmir'e gidiyorduk geri dönüyoruz. Kar birden bastırdı, sabah yola çıkacağız İzmir'e doğru." ifadesini kullandı.

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)

    Yolda kalan Murat Karaoğlu da yaklaşık 1 saattir aynı noktada beklediklerini belirterek, "Mahsur kaldık, aracı sağa çektik bir arkadaşımı aradım zincir bekliyorum gelirse eve gideceğim. Gelemezse taksiyle eve gitmeye çalışacağım. Yol açık olsaydı gidecektik ama burada kaldık. Şu anda gidemiyoruz araba kalkmıyor olduğu yerde kaldı. Kışlık lastiklerimiz olmasına rağmen gidemiyoruz." dedi.

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışına yolda yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. (AA)

    1,5 SAATTİR AYNI YERDE DURUYORUZ

    Eryaman'a gitmek isterken yolda mahsur kaldıklarını ifade eden Yiğit Gülercan da "Kar yağışının etkisiyle yaklaşık 1,5 saattir aynı yerde duruyoruz. Ne gelen oldu ne giden. Aslında tuzlama aracı ya da kar küreme aracı geçse yol açılacak ama ne ilerisi gidiyor ne gerisi. Olduğumuz yerde kaldık 1,5 saati buldu." diye konuştu.

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