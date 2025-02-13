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Özel hastanede ameliyat masasında fiyat pazarlığı! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşa acil müdahale esnasında ücret pazarlığına ilişkin, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır" denildi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:18 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:19
Özel hastanede ameliyat masasında fiyat pazarlığı! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

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    Sağlık Bakanlığı, özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşa acil müdahale esnasında ücret pazarlığı yapıldığı haberine ilişkin açıklama yaptı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda bir kişiye anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntülerin üzdüğü belirtildi.

    Açıklamada, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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