Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma! Hasta kamu hastanesinde tedavi edildi

İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" görüntülerine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
BİRİM MÜHÜRLENDİ
İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesi mühürlendi. Sağlık Bakanlığınca faaliyetinin durdurulmasına karar verilen İstanbul'daki özel hastaneye ilişkin soruşturma sürüyor.
Hastaneye giderek tutanak tutan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından anjiyografi ünitesini mühürlendi.
Ameliyatta ʺfiyat pazarlığıʺ kamerada (Sosyal medya)
Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vatandaşların sağlığı ve haklarının kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.
Sağlık hizmetlerinde vatandaşların mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini aktaran Güner, şunları kaydetti:
"İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığına dair tespit üzerine, ilgili birimin faaliyetinin durdurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm idari yaptırımlar ivedilikle uygulanmıştır. Sağlık hizmetlerinde etik dışı uygulamalara göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kamu sağlığını tehdit eden her türlü suistimale karşı sıfır tolerans ilkemizi kararlılıkla uygulayacağız. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek, sağlık sistemimizin güvenilirliğini ve şeffaflığını korumak temel sorumluluğumuzdur."
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)
HASTANIN TEDAVİSİ KAMU HASTANESİNDE YAPILDI
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılan hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı anjiyo operasyonu geçirdiğini bildirdi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Doç. Dr. Güner, İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda yaşanan olayla ilgili gerekli tüm idari yaptırımların hızla uygulandığını belirtti.
Söz konusu hastanenin anjiyografi ünitesinin mühürlendiğini vurgulayan Güner, "Olayın ardından hastamız kamu hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olup en kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadesini kullandı.