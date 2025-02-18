CHP’nin istifa oyunu! Mansur Yavaş’ın eski danışmanı başka bir belediyede bankamatik memuru çıktı

Mansur Yavaş ve Volkan Gültekin

Özbek, ayrıca Gölbaşı Belediyesi'nde CHP'lilere tahsis edilmiş özel bir konut olup olmadığını da gündeme getirerek "Mansur Yavaş'ın algı operasyonları, ABB'ye bağlı Gölbaşı Konukevi'nde devam ediyor. Kimler burada barınıyor? Hangi faaliyetler yürütülüyor? Kamu kaynakları kimin cebine gidiyor?" sorularını sordu.

GÜLTEKİN'İN ŞİRKETİNE BELEDİYEDEN İHALE Mİ VERİLDİ?

Ahmet Özbek, Volkan Gültekin'in sahibi olduğu şirketin Gölbaşı Belediyesi'nden iş alıp almadığının kamuoyunca sorgulanması gerektiğini vurguladı. "Gerçekten istifa mı etti, yoksa sadece yer mi değiştirdi? CHP belediyeleri yandaşa ihale dağıtma merkezi mi oldu?" diyerek tepki gösterdi.