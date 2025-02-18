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CHP'nin istifa oyunu! Mansur Yavaş'ın eski danışmanı başka bir belediyede bankamatik memuru çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel jetle Almanya'ya giderek milli maçı izlemesine yönelik yaptığı paylaşımın ardından istifa etmek zorunda kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski Basın Koordinatörü Volkan Gültekin’in, CHP’li Gölbaşı Belediyesi'nde yüksek maaşla işe başladığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:55
CHP’nin istifa oyunu! Mansur Yavaş’ın eski danışmanı başka bir belediyede bankamatik memuru çıktı

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    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özbek, CHP'li belediyelerdeki kadrolaşma ve yandaş kayırmacılığı skandalını gözler önüne serdi. CHP'nin iç hesaplaşmaları ve liyakatsiz atamalarla belediyeleri rant kapısı haline getirdiğini belirten Özbek, Gölbaşı Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükleri belgeleriyle açıkladı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Özbek, Gölbaşı Belediyesi'ndeki "bankamatik memurluğu" iddialarıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Özbek, Volkan Memduh Gültekin'in fiilen çalışmadan, belediyeye ait Bel-Las şirketinden 69.345 TL maaş aldığına yönelik iddiaları gündeme taşıdı.

    İŞÇİ KIYIMI VE YÜKSEK MAAŞ SKANDALI!
    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı'ndan istifa eden Volkan Memduh Gültekin'in, hemen ardından CHP'li Gölbaşı Belediyesi'nde yüksek maaşla işe alınması büyük tepki çekti. Gültekin'in aldığı 69 bin 345 TL'lik maaş kamuoyunda tartışma yaratırken Ahmet Özbek, "Bir yanda gariban işçiyi kapı önüne koyanlar, diğer yanda yandaşlarını yüksek maaşlarla beslemeye devam ediyor. Bu, CHP zihniyetinin en açık örneğidir!" dedi.

    O paylaşımO paylaşım

    Özbek, "Tasarruf bahanesiyle emekçileri mağdur eden CHP'li belediye, yandaşlarına kapıları ardına kadar açıyor! Halkın alın terini bu şekilde sömürmek kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

    ALGI OPERASYONLARI GÖLBAŞI MOGAN KONUKEVİ'NDE DEVAM EDİYOR!

    Özbek, Volkan Gültekin'in sadece kendisinin değil, ekibinin de Gölbaşı Belediyesi'nde görevlendirildiğini ve belediyeye ait kaynakların CHP'nin sosyal medya operasyonları için kullanıldığını belirterek "Halkın parası, CHP'nin siyasi çıkarları uğruna peşkeş çekiliyor. Belediyeler halkın değil, CHP'nin arka bahçesi haline getirildi" dedi.

    Mansur Yavaş ve Volkan GültekinMansur Yavaş ve Volkan Gültekin

    Özbek, ayrıca Gölbaşı Belediyesi'nde CHP'lilere tahsis edilmiş özel bir konut olup olmadığını da gündeme getirerek "Mansur Yavaş'ın algı operasyonları, ABB'ye bağlı Gölbaşı Konukevi'nde devam ediyor. Kimler burada barınıyor? Hangi faaliyetler yürütülüyor? Kamu kaynakları kimin cebine gidiyor?" sorularını sordu.

    GÜLTEKİN'İN ŞİRKETİNE BELEDİYEDEN İHALE Mİ VERİLDİ?
    Ahmet Özbek, Volkan Gültekin'in sahibi olduğu şirketin Gölbaşı Belediyesi'nden iş alıp almadığının kamuoyunca sorgulanması gerektiğini vurguladı. "Gerçekten istifa mı etti, yoksa sadece yer mi değiştirdi? CHP belediyeleri yandaşa ihale dağıtma merkezi mi oldu?" diyerek tepki gösterdi.

    AK Parti Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özbek (Takvim Foto Arşiv)AK Parti Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özbek (Takvim Foto Arşiv)

    CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI!
    Gölbaşı Belediyesi'nde yaşanan bu skandalın CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Özbek, "Gariban işçiyi kapı önüne koyup, yandaşa milyonluk maaşlar dağıtmak CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışı mıdır? " diye sordu.

    Özbek ayrıca:

    "Gölbaşı halkı soruyor:

    CHP'li belediyeler halkın parasını kendi yandaşlarına peşkeş mi çekiyor?

    İşçi kıyımı yapanlar, kendi adamlarına ballı maaşlar bağlamaya devam mı ediyor?

    "Şeffaf belediyecilik" vaadiyle gelen CHP, belediyeleri arpalık gibi mi kullanıyor?

    Gölbaşı halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz! CHP'nin rant düzenine karşı işçinin, emekçinin, vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz!'' dedi.

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