CHP’nin istifa oyunu! Mansur Yavaş’ın eski danışmanı başka bir belediyede bankamatik memuru çıktı

Mansur Yavaş ve Volkan Gültekin
Özbek, ayrıca Gölbaşı Belediyesi'nde CHP'lilere tahsis edilmiş özel bir konut olup olmadığını da gündeme getirerek "Mansur Yavaş'ın algı operasyonları, ABB'ye bağlı Gölbaşı Konukevi'nde devam ediyor. Kimler burada barınıyor? Hangi faaliyetler yürütülüyor? Kamu kaynakları kimin cebine gidiyor?" sorularını sordu.
GÜLTEKİN'İN ŞİRKETİNE BELEDİYEDEN İHALE Mİ VERİLDİ?
Ahmet Özbek, Volkan Gültekin'in sahibi olduğu şirketin Gölbaşı Belediyesi'nden iş alıp almadığının kamuoyunca sorgulanması gerektiğini vurguladı. "Gerçekten istifa mı etti, yoksa sadece yer mi değiştirdi? CHP belediyeleri yandaşa ihale dağıtma merkezi mi oldu?" diyerek tepki gösterdi.
AK Parti Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özbek (Takvim Foto Arşiv)
CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI!
Gölbaşı Belediyesi'nde yaşanan bu skandalın CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Özbek, "Gariban işçiyi kapı önüne koyup, yandaşa milyonluk maaşlar dağıtmak CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışı mıdır? " diye sordu.
Özbek ayrıca:
"Gölbaşı halkı soruyor:
CHP'li belediyeler halkın parasını kendi yandaşlarına peşkeş mi çekiyor?
İşçi kıyımı yapanlar, kendi adamlarına ballı maaşlar bağlamaya devam mı ediyor?
"Şeffaf belediyecilik" vaadiyle gelen CHP, belediyeleri arpalık gibi mi kullanıyor?
Gölbaşı halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz! CHP'nin rant düzenine karşı işçinin, emekçinin, vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz!'' dedi.