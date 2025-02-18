Afrika krizini Türkiye çözdü! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara’da yapıldı

Afrika krizinin çözümü Türkiye! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı (AA)

Fidan, buradaki konuşmasında, bölgesel sahiplenme ve işbirliğinin aşırı kutuplaşmış olan dünyada hayati önem taşıdığını, bu çerçevede teknik müzakerelerin nihai başarısının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Bunun, Afrika Boynuzu'nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve zorlukları fırsatlara dönüştürmek için tarihi bir fırsat teşkil ettiğinin altını çizen Fidan, Afrika Boynuzu'nun istikrarlı ve müreffeh hale dönüşmesinin bir zorunluluk olduğunu ve bu süreçte atılacak adımların başka ülkelere de örnek teşkil edeceğini bildirdi.