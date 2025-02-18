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Afrika krizini Türkiye çözdü! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı

Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında yapılan Ankara Süreci'nde teknik müzakerelerin ilki Ankara'da yapıldı. Bakan Fidan, müzakerelere katılmak üzere Ankara’da bulunan Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

AA AA
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 20:39 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 20:39
Afrika krizini Türkiye çözdü! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara’da yapıldı

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    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Bildirisi kapsamında teknik müzakerelerin ilki Ankara'da yapıldı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakerelere katılmak üzere Ankara'da bulunan Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

    Afrika krizinin çözümü Türkiye! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı (AA)Afrika krizinin çözümü Türkiye! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı (AA)

    Fidan, buradaki konuşmasında, bölgesel sahiplenme ve işbirliğinin aşırı kutuplaşmış olan dünyada hayati önem taşıdığını, bu çerçevede teknik müzakerelerin nihai başarısının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

    Bunun, Afrika Boynuzu'nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve zorlukları fırsatlara dönüştürmek için tarihi bir fırsat teşkil ettiğinin altını çizen Fidan, Afrika Boynuzu'nun istikrarlı ve müreffeh hale dönüşmesinin bir zorunluluk olduğunu ve bu süreçte atılacak adımların başka ülkelere de örnek teşkil edeceğini bildirdi.

    Afrika krizinin çözümü Türkiye! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı (AA)Afrika krizinin çözümü Türkiye! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı (AA)

    Fidan, sürecin, tüm kıta için siyasi bir vizyon teşkil ettiğini, geçtiği güzergahların çok ötesine refah ve istikrar getirmeyi vadettiğini ve Kalkınma Yolu projesine benzer kapsamlı bir stratejik girişim olduğunu aktararak, Türkiye'nin bu süreci aktif bir şekilde kolaylaştırmaya, desteklemeye ve ileriye dönük olarak uygulanmasında rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

    Teknik müzakerelerde, Türkiye'nin bağlantısallık projelerindeki rolü ve Orta Koridor başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Kars ve Kalkınma Yolu projelerinden örnekler sunuldu ve gümrük mevzuatları, liman projeleri ile ulaşım koridorlarının kalkınmaya olumlu etkileri ve bu konulardaki uluslararası standartlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

    Afrika krizinin çözümü Türkiye! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı (AA)Afrika krizinin çözümü Türkiye! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı (AA)

    Olumlu bir atmosferde gerçekleştirilen ilk tur teknik müzakerede, Ankara Bildirisi'ndeki vizyonun hayata geçirilmesi ve iki ülkenin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dair somut hususlar, taraflar arasında akdedilebilecek bir çerçevenin olası unsurları ve atılacak müteakip adımlar hakkında kapsamlı görüşmeler yapıldı.

    Türkiye, Ankara Bildirisi'yle kabul edilen ilkeler zemininde başlattığı bu süreci, Etiyopya ile Somali arasındaki işbirliğinin ötesinde, bölgesel bir kalkınma projesinin temeli olarak görüyor.

    Bu çerçevede üç ülke tarafından, ilk tur teknik müzakerelerin sonunda bir ortak açıklama kabul edildi. Taraflar, ikinci tur teknik müzakerelerin yine Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında mart ayında düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

    Afrika krizinin çözümü Türkiye! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı (AA)Afrika krizinin çözümü Türkiye! Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı (AA)

    TEKNİK MÜZAKERELERİN İLK TURUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
    Müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Bildirisi kapsamındaki teknik müzakerelerin ilk turunun Somali ve Etiyopya arasında bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Somali'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştiği hatırlatıldı.

    Açıklamada, Ankara Bildirisi ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kolaylaştırıcılığında, "Daha müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe giden yolu açan bir vizyon ortaya koydukları" kaydedildi.

    Bugün teknik müzakerelerin ilk turunda her iki heyetin de Ankara Bildirisi'nin lafzına ve ruhuna bağlılıklarını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Heyetler, bu vizyonu hayata geçirmek ve karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir kalkınmaya temel teşkil etmek üzere somut çalışmalara başlamışlardır. Her iki heyet de Türkiye'nin Mart 2025'te yapılması öngörülen bir sonraki teknik müzakereler için zemin hazırlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılamaktadır."

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