Savcılık harekete geçti: DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı!

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan evinde gözaltına alındı.