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Savcılık harekete geçti: DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır il Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan evinde gözaltına alındı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 20:26 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 20:50
Savcılık harekete geçti: DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı!

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    Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan evinde gözaltına alındı.

    Savcılık harekete geçti: DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı (DHA)Savcılık harekete geçti: DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı (DHA)

    Akkuş'un evinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

    Savcılık harekete geçti: DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı (DHA)Savcılık harekete geçti: DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı (DHA)

    İl Başkanı Alya Akkuş, işlemlerin devamı için Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere hava yolu ile İstanbul'a gönderildi.

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