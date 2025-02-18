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Metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı!

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçitteki su baskını vatandaşlara zor anlar yaşattı. Merdivenlerin bulunduğu bölümde oluşan geniş su birikintisinden dolayı yolcular buradan geçmekte zorlandı.

AA AA
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 21:31 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 21:34
Metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı!

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    İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçitteki su baskını vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su baskını yaşandı.

    Küçükçekmece'de metrobüs durağı alt geçidinde su baskını kamerada

    Metrobüs alt geçidini su bastı (DHA)Metrobüs alt geçidini su bastı (DHA)

    Merdivenlerin bulunduğu bölümde oluşan geniş su birikintisinden dolayı yolcular buradan geçmekte zorlandı.

    Metrobüs alt geçidini su bastı (İHA)Metrobüs alt geçidini su bastı (İHA)

    Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti.

    Yolcular, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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