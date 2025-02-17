Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hem Suriye ve Türkiye'nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK'dan kurtulmamız gerekiyor." dedi. Bakan Fidan, TRT World yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana mevcut uluslararası sistemin gerçek savlarını yeni "Amerikan bakış açısıyla" sorguladığını belirten Fidan, tüm dünyaya "şok dalgaları" gönderdiği kanısında olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Trump açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

AVRUPA TRUMP'A KARŞI NASIL HAREKET EDECEK?



Fidan, Trump'ın ABD'nin mevcut sistemden "daha fazla ne elde edebileceğini" aradığına işaret ederek, "Çünkü onların bakış açısına göre, ABD verdiğinden daha azını alıyor. Bu sebeple tüm ilişkileri, ekonomiyi, ticareti, teknolojiyi ve güvenliği sorguluyorlar." diye konuştu. Avrupalı aktörlerin "yeni gerçekleri" konusunda oldukça endişeli olduğunu aktaran Fidan, Avrupalıların bu durumun geçici olduğunu umduğunu söyledi.



Fidan, bunun gerçekleşmemesi durumunda ise alternatiflerin ve bazı önemli konuların halihazırda tartışılmaya başladığını bildirerek, "Yeni bir güvenlik yapısı nasıl oluşturulabilir? Yeni bir ekonomik yapı ile nasıl ilerlenebilir? Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığı nasıl azaltılabilir? Modern dünyada, mevcut zorluklar karşısında nasıl yol alınabilir?" sorularının sorulduğunu vurguladı. TÜM DÜNYA İÇİN BİR UYANIŞ ÇAĞRISI



Bunların Avrupalıların kendilerine sorduğu büyük sorular olduğuna işaret eden Fidan, bunun geçici bir durum olduğunu umduklarını ve tüm dünya için bir uyanış çağrısı olarak gördüğünü kaydetti. Avrupalıların Ukrayna, Orta Doğu ve ABD'nin Avrupa'dan çekilme ihtimali gibi konularda etrafına baktıklarına, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "güvenilir ve güçlü bir ortak" olduğunu gördüklerini söyledi. Fidan, Ankara'nın, Suriye, Irak ve diğer yerlerdeki terörizm ve istikrarsızlık gibi sorunlara karşı iyi bir liderlik sergilediğini ve sadece bunlara karşı mücadele etmeyip aynı zamanda "güvenilir bir müttefik ve ortak olduğunu tekrar tekrar kanıtladığı" değerlendirmesinde bulundu.