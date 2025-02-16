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Üsküdar’da hastane personeline silah çeken doktor tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkıp, personele silah gösterdiği öne sürülen doktor O.K.K, "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda havalı tabanca, elektro şok cihazı ve biber gazı ele geçirildi.

AA AA
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 20:44 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 20:44
Üsküdar’da hastane personeline silah çeken doktor tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti

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    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlattı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K'yi gözaltına aldı.

    EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

    Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen O.K.K, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

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