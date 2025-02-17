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Tadamon katliamı sorumlularından 3'ü yakalandı!

Suriye'de çöken Beşar Esad rejiminin 2013'te başkent Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivilin toplu infaz edildiği katliamın sorumlularından 3'ü yakalandı.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 13:39 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 13:39
Tadamon katliamı sorumlularından 3’ü yakalandı!

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    Suriye'de çöken Beşar Esad rejiminin 2013'te başkent Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivilin toplu infaz edildiği katliamın sorumlularından 3'ü yakalandı.

    Tadamon katliamının yaşandığı mahalle görüntülendi!

    Suriye Haber Ajansına (SANA) göre Şam Emniyet Müdürlüğü, Tadamon Mahallesi'ndeki katliamdan sorumlu 3 kişiyi yakaladı.

    Şam Emniyet Müdürü Albay Abdurrahman Dabbağ, 12 yıl önce Şam'da işlenen katliamla ilgili yakalanan şüphelilerin suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

    TADAMON KATLİAMI

    The Guardian gazetesi, 27 Nisan 2022'de devrik Esed rejimi güçlerinin, Suriye'de 16 Nisan 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü görüntüleri, "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla yayımlamıştı.

    Tadamon katliamı (Ekran görüntüsü)Tadamon katliamı (Ekran görüntüsü)

    Fotoğraflarda yüzü açıkça seçilen Esed rejiminin istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.

    Ekim 2023'te katliamın faili Yusuf'un hala askeri üste çalıştığı ortaya çıkmış, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

    Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), işlenen toplu infazın katliamlardan sadece birisi olduğunu açıklamıştı.

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