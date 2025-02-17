Ankara'da, saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)



AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Ankara'da deprem (Ekran görüntüsü AFAD sitesi)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2025-02-17 13:20:01 40.03167 32.68722 11.48 ML 3.5 Yenimahalle (Ankara)

2025-02-17 12:49:59 36.62583 25.555 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-17 12:29:20 37.86917 29.32528 7.3 ML 1.0 Honaz (Denizli)

2025-02-17 12:24:37 38.24194 38.05472 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2025-02-17 12:11:16 38.395 37.67444 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)

2025-02-17 12:05:04 38.85194 31.47611 6.98 ML 2.1 Emirdağ (Afyonkarahisar)

2025-02-17 11:36:16 39.09667 38.99528 7.0 ML 1.8 Çemişgezek (Tunceli)

2025-02-17 11:34:31 37.83472 26.74 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [30.10 km] Seferihisar (İzmir)

2025-02-17 11:06:43 35.63667 25.66972 18.9 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-17 10:49:47 36.52222 25.57194 7.0 MW 5.0 Ege Denizi

2025-02-17 10:46:18 36.69778 25.4475 7.0 MW 4.2 Ege Denizi