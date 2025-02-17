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Başkan Erdoğan'a hakaret eden Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu

19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli olan Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

AA AA
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 14:25 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 14:25
Başkan Erdoğan’a hakaret eden Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu

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    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer aldı.

    İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

    Özdağ'ın kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğinin değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığından kovuşturma izni alındığı kaydedildi.

    Ümit Özdağ (AA)Ümit Özdağ (AA)

    İddianamede, Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

    Şüpheli Özdağ'ın, Başkan Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulandı.

    KAÇ YIL İSTENİYOR?

    Bu iddianame kapsamında tutuksuz şüpheli olan Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

    Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep edildi.

    İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağa Başkan Erdoğana hakaretten soruşturmaZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağa Başkan Erdoğana hakaretten soruşturma
    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Başkan Erdoğan'a hakaretten soruşturma

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