Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?

Suriye'deki Baas diktatörlüğü devrildi. Rusya'ya kaçam Beşar Esad arkasında kirli ve kanlı bir geçmiş bıraktı. Bu kanlı olaylardan biri de Tadamon katliamı... Suriye'nin başkenti Şam'ın Tadamon Mahallesi, 2013 yılında Beşşar Esed rejiminin işlediği insanlık suçlarıyla hafızalara kazındı. Rejime bağlı şebbihalar gerçekleştirdikleri toplu infazda, en az 41 sivil, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde katleti. Kurbanların gözleri çıkarıldı, dişleri çekildi, parmakları kırıldı ve cesetleri yakılarak çukurlara atıldı. Bu katliama imza atanlardan biri de Esad'ın şebbihalarından Emced Yusuf'tu... Aradan geçen yıllara rağmen katledilen insanların kemiklerinin hala sokaklarda olduğu ortaya çıktı... İşte kan donduran o görüntüler ve Tadamon Katliamı'nın detayları...