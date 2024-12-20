Kadraj Galeri Kadraj İkon Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?

Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?

Suriye'deki Baas diktatörlüğü devrildi. Rusya'ya kaçam Beşar Esad arkasında kirli ve kanlı bir geçmiş bıraktı. Bu kanlı olaylardan biri de Tadamon katliamı... Suriye'nin başkenti Şam'ın Tadamon Mahallesi, 2013 yılında Beşşar Esed rejiminin işlediği insanlık suçlarıyla hafızalara kazındı. Rejime bağlı şebbihalar gerçekleştirdikleri toplu infazda, en az 41 sivil, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde katleti. Kurbanların gözleri çıkarıldı, dişleri çekildi, parmakları kırıldı ve cesetleri yakılarak çukurlara atıldı. Bu katliama imza atanlardan biri de Esad'ın şebbihalarından Emced Yusuf'tu... Aradan geçen yıllara rağmen katledilen insanların kemiklerinin hala sokaklarda olduğu ortaya çıktı... İşte kan donduran o görüntüler ve Tadamon Katliamı'nın detayları...

Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:02
Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?

Suriye'de yıllarca süren Baas diktatörlüğü devrildi. Rejimin başı Beşar Esad, ardında kanlı ve kirli bir geçmiş bırakıp Rusya'ya kaçtı. Ancak Esad'ın Suriye'de işlediği insanlık suçları, unutulmayacak yaralar bıraktı.

Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?

Bu vahşetlerin en kanlılarından biri de 2013 yılında Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde yaşandı.

Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?

YILLAR SONRA TADAMON'DA!

Yıllar sonra girilen Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 siviliin toplu infaz edildilği katliam alanını görüntülendi.

Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?

2013 yılında devrik rejim güçleri tarafından vurularak öldürülen sivillerin atıldığı çukurun üzerinin kapatıldığı, yerin üstünde etrafa saçılmış insan kemiklerinin bulunduğu görüldü.

Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?

Sivillerin infaz edilip önündeki çukura atıldığı inşaat halindeki metruk binanın içinde ve çevresinde çöp yığınlarının ve molozların biriktiği gözlendi.

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