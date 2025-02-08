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İnsan kemikleri fışkırdı! Tadamon Katliamının karanlık yüzü ortaya çıktı: 41 sivil topluca infaz edildi

2013 yılında gerçekleşen Tadamon Katliamının izleri, yapılan kazılarda tekrar gün yüzüne çıktı. Şam’ın güneyindeki Tadamon Mahallesi’nde yapılan incelemelerde, toplu mezarlardan çıkan insan kemikleri ve korkunç görüntüler, katliamın boyutlarını dehşet verici bir şekilde gözler önüne serdi. Özellikle çocuklara ait kemiklerin bulunması, yaşanan vahşetin ne denli büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 23:30 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 00:03
İnsan kemikleri fışkırdı! Tadamon Katliamının karanlık yüzü ortaya çıktı: 41 sivil topluca infaz edildi

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    2013 yılında, Suriye iç savaşının en karanlık dönemi olan yıllarda, Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Beşşar Esed rejimi, 41 sivili topluca infaz ederek cesetlerini bir çukura attı ve ardından üzerini ateşe verdi. Bu korkunç olay, yıllar sonra 'Tadamon Katliamı' olarak tarihe kazındı.

    Tadamon Katliamı'nın karanlık yüzü ortaya çıktı!

    A Haber ekran görüntüsü- Tadamon MahallesiA Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

    Tadamon Katliamının korkunç izlerini A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tüm dünyaya duyurdu.

    A Haber ekran görüntüsü- Tadamon MahallesiA Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

    İNSAN KEMİKLERİ TESPİT EDİLDİ
    Alanda yapılan incelemelerde, 20 metre mesafedeki başka metruk binalarda da insan kemikleri tespit edildi. Orhan Sali, "Şu an toplu bir mezarın içindeyiz. Her yerde insan kemikleri bulunuyor." açıklamasında bulunurken, Mehmet Geçgel, "Bu binaların giriş katları mezarlarla dolu. 20 farklı noktada kemikler tespit ettim. Bir binada bebek bezinin yanında bir bebeğe ait kemikler buldum. Çocuklara ait ve yetişkinlere ait kemikler dört bir yanı sarmış durumda. Burada yaşanana katliam demek az olur." ifadelerini kullandı.

    A Haber ekran görüntüsü- Tadamon MahallesiA Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

    İNSANLARI ÇUKURA ATIP ATEŞ EDİYORLAR
    A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Biz Tadamon katliamının yapıldığı noktadayız. İnsanlar yere açılan bir çukurun içine atılıyor ve üzerlerine ateş ediliyor. Daha sonra bu çukurun içerisine lastikler konuluyor ve insanları yakıyorlar." dedi.

    Aynı zamanda Sali, "Geçtiğimiz günlerde Ahmet Şara'ya bir ziyaretçi geldi. Uluslararası ceza mahkemesinden bir savcı gelmişti ve belki de önümüzdeki yıllar içerisinde bu tarz katliamlarda oluşan toplu mezarların açılması için bir çalışma yapılacaktı." şeklinde umut verici gelişmelere işaret etti.

    A Haber ekran görüntüsü- Tadamon MahallesiA Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

    A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki dehşet verici izleri anlatırken, "Bu çukur kapatıldıktan sonra gelen insanları öldürmek için de lastik stoku yapıldığı videoda belli oluyor. Bu çukur hala burada ve insanlar da bu çukurun içerisinde. Bu süreç içerisinde bulunan insanlar çıkarılmadı." dedi.

    Ayrıca, Tadamon'da yapılan kazılarda 20 farklı noktada insan kemiklerine rastlandığını belirten Geçgel, özellikle çocuklara ait kemiklerin bulunduğunu söyledi. Geçgel, "Bu binaların her birinin giriş katları cenazelerle, insan kemikleriyle dolu. Benim yerini tespit ettiğim 20 ayrı nokta bulunuyor. Burada bulunan binadan elimize kazdığımızda çocuk bezlerinin arasından kemikler çıktı. Yani bezlenmiş bir çocuk gömülmüş, ailesiyle beraber infaz edilmiş." ifadelerini kullandı.

    A Haber ekran görüntüsü- Tadamon MahallesiA Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

    Sali, bölgedeki korkunç manzarayı şu şekilde dile getirdi: "Gerçekten inanılmaz bir durum. Suriye'de yıllardır yaşanan bu katliamın vahşetin en net görüntüsü bunlar. Bunların hesabı illa ki sorulacak. Her yer kemik dolu ve kazdıkça daha çok kemik ortaya çıkıyor."

    Ayrıca Geçgel, "Bakın insanlara ait kemikler var her yerde, kaburga kemikleri bile bulunuyor. Çocuklara ve yetişkinlere ait kemikler kafatasları açık açık görünüyor. Çok acı verici bir görüntü." diyerek, yaşanan vahşetin boyutlarını aktardı.

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