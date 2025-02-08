A Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi İNSANLARI ÇUKURA ATIP ATEŞ EDİYORLAR

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Biz Tadamon katliamının yapıldığı noktadayız. İnsanlar yere açılan bir çukurun içine atılıyor ve üzerlerine ateş ediliyor. Daha sonra bu çukurun içerisine lastikler konuluyor ve insanları yakıyorlar." dedi. Aynı zamanda Sali, "Geçtiğimiz günlerde Ahmet Şara'ya bir ziyaretçi geldi. Uluslararası ceza mahkemesinden bir savcı gelmişti ve belki de önümüzdeki yıllar içerisinde bu tarz katliamlarda oluşan toplu mezarların açılması için bir çalışma yapılacaktı." şeklinde umut verici gelişmelere işaret etti.

A Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki dehşet verici izleri anlatırken, "Bu çukur kapatıldıktan sonra gelen insanları öldürmek için de lastik stoku yapıldığı videoda belli oluyor. Bu çukur hala burada ve insanlar da bu çukurun içerisinde. Bu süreç içerisinde bulunan insanlar çıkarılmadı." dedi. Ayrıca, Tadamon'da yapılan kazılarda 20 farklı noktada insan kemiklerine rastlandığını belirten Geçgel, özellikle çocuklara ait kemiklerin bulunduğunu söyledi. Geçgel, "Bu binaların her birinin giriş katları cenazelerle, insan kemikleriyle dolu. Benim yerini tespit ettiğim 20 ayrı nokta bulunuyor. Burada bulunan binadan elimize kazdığımızda çocuk bezlerinin arasından kemikler çıktı. Yani bezlenmiş bir çocuk gömülmüş, ailesiyle beraber infaz edilmiş." ifadelerini kullandı.

A Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi Sali, bölgedeki korkunç manzarayı şu şekilde dile getirdi: "Gerçekten inanılmaz bir durum. Suriye'de yıllardır yaşanan bu katliamın vahşetin en net görüntüsü bunlar. Bunların hesabı illa ki sorulacak. Her yer kemik dolu ve kazdıkça daha çok kemik ortaya çıkıyor." Ayrıca Geçgel, "Bakın insanlara ait kemikler var her yerde, kaburga kemikleri bile bulunuyor. Çocuklara ve yetişkinlere ait kemikler kafatasları açık açık görünüyor. Çok acı verici bir görüntü." diyerek, yaşanan vahşetin boyutlarını aktardı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN