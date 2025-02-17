AK Parti’nin 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongresi’nin sloganı belli oldu

AK Parti, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. 12 Eylül 2015'te gerçekleştirilen ve Davutoğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği 5. Olağan Büyük Kongre'nin ardından 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise AK Parti tek başına iktidarı kazandı ve seçimin ardından 64. Hükümet kuruldu.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından 27 Ağustos 2014'te yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongre'de Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi ve ardından 62. Hükümeti kurdu.

AK Parti , 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. Dört kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

AK Parti'nin ikinci olağan kongresi (AA)

AK PARTİ'NİN 2. OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ

Partide, 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

16 NİSAN'DAKİ TARİHİ OYLAMA

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırıldı ve Başkan Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2017'de AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

ERDOĞAN YENİDEN GENEL BAŞKAN

Başkan Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs 2017'de olağanüstü kongre yapma kararı alındı. AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1414 oyun tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

AK Parti'de 6. Olağan Büyük Kongre ise 18 Ağustos 2018'de yapıldı. Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kongre'de geçerli 1380 oyun tamamını aldı.