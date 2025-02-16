Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede

Dergide yer alan skandallar bunlarla da sınırlı kalmadı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" etmesi nedeniyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için yazılan metinde bu karar çarpıtılarak, Özdağ'ın PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a karşı susturulmak için tutuklandığı iddia edildi.

The Economist 'in skandal haberi sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. TÜSİAD ile Batı medyasının aynı sahneyi paylaştıkları net bir şekilde görüldü.

Aynı zamanda Türkiye'nin günlerdir gündeminde olan TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda; Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye çalışılmıştı.

Fahrettin Altun | Fotoğraf: Arşiv

FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır."

Altun, özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişimin, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz."