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Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak "Türkiye’de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlıklı haberinde, bağımsız yargı kararlarını çarpıtarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Haberde CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki süreçler, Erdoğan’ın muhalefeti bastırma çabası olarak yorumlandı. Bu algı operasyonunun yalnızca uluslararası medyada değil, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’ndan da benzer sözlerin gelmesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 22:18 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 22:44
Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Economist dergisi, küresel kaos ve algı tetikçiliği yapmaya devam ediyor.

    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)

    The Economist her fırsatta manşetlerinde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve almaya da devam ediyor.

    The Economist'in haberi | Ekran GörüntüsüThe Economist'in haberi | Ekran Görüntüsü

    Son olarak İngiltere'nin yayın organı The Economist, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlığıyla skandal bir habere yer verdi. Haberde bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Başkan Erdoğan hedef alındı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I AÇIKÇA HEDEF ALDILAR

    Dergi, Türkiye'nin bağımsız yargı kararlarını "baskıcı" olarak nitelendirdi. CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu hakkında istenen hapis cezası, Başkan Erdoğan'ın muhalefeti bastırma çabası olarak yorumlandı.

    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)

    YARGI KARARINI ÇARPITTILAR

    Dergide yer alan skandallar bunlarla da sınırlı kalmadı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" etmesi nedeniyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için yazılan metinde bu karar çarpıtılarak, Özdağ'ın PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a karşı susturulmak için tutuklandığı iddia edildi.

    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu. (Fotoğraf: Arşiv)

    ZİHNİYET AYNI İSİMLER FARKLI

    Aynı zamanda Türkiye'nin günlerdir gündeminde olan TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda; Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye çalışılmıştı.

    The Economist'in skandal haberi sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. TÜSİAD ile Batı medyasının aynı sahneyi paylaştıkları net bir şekilde görüldü.

    Fahrettin Altun | Fotoğraf: ArşivFahrettin Altun | Fotoğraf: Arşiv

    FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

    Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu.

    "Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

    "Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır."

    Altun, özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişimin, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz."

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