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Türkiye ile Irak arasında su altyapısında işbirliği: Ortak Yüksek Komite Toplantısı Bağdat’ta yapıldı

Türkiye ve Irak, su altyapısının geliştirilmesi için ilk Ortak Yüksek Komite toplantısını Bağdat’ta gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ve Irak Başbakanlık Müsteşarlar Heyeti Başkanı Abdül Kerim Faysal’ın eş başkanlık ettiği toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliği olanakları ele alındı.

AA AA
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 18:08 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 18:08
Türkiye ile Irak arasında su altyapısında işbirliği: Ortak Yüksek Komite Toplantısı Bağdat’ta yapıldı

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    Türkiye ile Irak arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısı Bağdat'ta gerçekleştirildi.

    Dışişleri Bakanlığı'nın X paylaşımı | Ekran GörüntüsüDışişleri Bakanlığı'nın X paylaşımı | Ekran Görüntüsü

    Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Irak Başbakanlık Müsteşarlar Heyeti Başkanı Abdül Kerim Faysal eş başkanlığındaki heyetler arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısının Bağdat'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

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