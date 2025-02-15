Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP’ye kurultay davası açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i desteklemek amacıyla "delege borsası" oluşturduğu ve döviz dağıtıldığı yönündeki iddialar, CHP içindeki bazı isimler tarafından dile getirildi.

Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Takvim.com.tr, şaibe iddialarıyla anılan kurultayın en önemli tanıklarından biri olan Tolgahan Erdoğan ile dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi. Erdoğan, siyasi rüşvet iddialarına işaret ederek, yürütülen soruşturmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kadar uzanabileceğini söyledi.

Ayrıca, Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konser organizasyonlarıyla delege borsasına finans sağlandığını ve CHP'yi şekillendirmek için 250 milyon dolar harcandığını iddia etti. Bunun yanı sıra, İBB'nin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığını öne sürerek tartışmaları daha da alevlendirdi.