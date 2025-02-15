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Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP'ye kurultay davası açtı

Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği CHP'nin 'şaibeli kurultay'ında işler iyice kızışmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i desteklemek amacıyla "delege borsası" oluşturduğu ve döviz dağıtıldığı yönündeki iddialar, CHP içindeki isimler tarafınca da dile getirilirken partiden ihraç edilen Lütfü Savaş skandal olayla ilgili flaş bir hamle geldi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen "Demokrasi ve Birlik Kurultayı"nın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 18:37
Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP’ye kurultay davası açtı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili şaibe iddiaları siyasetin gündemindeki yerini koruyor.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i desteklemek amacıyla "delege borsası" oluşturduğu ve döviz dağıtıldığı yönündeki iddialar, CHP içindeki bazı isimler tarafından dile getirildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi, Genel Merkez'in bu iddialar karşısındaki sessizliğine tepki gösterdi.

    Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladıŞaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı

    TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

    Takvim.com.tr, şaibe iddialarıyla anılan kurultayın en önemli tanıklarından biri olan Tolgahan Erdoğan ile dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi. Erdoğan, siyasi rüşvet iddialarına işaret ederek, yürütülen soruşturmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kadar uzanabileceğini söyledi.

    Ayrıca, Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konser organizasyonlarıyla delege borsasına finans sağlandığını ve CHP'yi şekillendirmek için 250 milyon dolar harcandığını iddia etti. Bunun yanı sıra, İBB'nin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığını öne sürerek tartışmaları daha da alevlendirdi.

    Lütfü Savaş. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Lütfü Savaş. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    İHRAÇ EDİLEN LÜTFÜ SAVAŞ HAREKETE GEÇTİ

    CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen "Demokrasi ve Birlik Kurultayı"nın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dilekçede, kurultayda delegelerin iradelerinin rüşvet, iş vaadi ve çeşitli baskılarla etkilendiği iddia edildi.

    CHP'de kurultay krizi: Lütfü Savaş'tan iptal davası!

    Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    CHPnin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğana soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?CHPnin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğana soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?

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