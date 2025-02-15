Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP’ye kurultay davası açtı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili şaibe iddiaları siyasetin gündemindeki yerini koruyor.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili şaibe iddiaları siyasetin gündemindeki yerini koruyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i desteklemek amacıyla "delege borsası" oluşturduğu ve döviz dağıtıldığı yönündeki iddialar, CHP içindeki bazı isimler tarafından dile getirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi, Genel Merkez'in bu iddialar karşısındaki sessizliğine tepki gösterdi.
TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Takvim.com.tr, şaibe iddialarıyla anılan kurultayın en önemli tanıklarından biri olan Tolgahan Erdoğan ile dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi. Erdoğan, siyasi rüşvet iddialarına işaret ederek, yürütülen soruşturmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kadar uzanabileceğini söyledi.
Ayrıca, Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konser organizasyonlarıyla delege borsasına finans sağlandığını ve CHP'yi şekillendirmek için 250 milyon dolar harcandığını iddia etti. Bunun yanı sıra, İBB'nin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığını öne sürerek tartışmaları daha da alevlendirdi.
İHRAÇ EDİLEN LÜTFÜ SAVAŞ HAREKETE GEÇTİ
CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen "Demokrasi ve Birlik Kurultayı"nın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dilekçede, kurultayda delegelerin iradelerinin rüşvet, iş vaadi ve çeşitli baskılarla etkilendiği iddia edildi.