ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı İstanbul'da protesto edildi. (AA)

Trump'ın Gazze şeridini ABD'nin kontrolüne almayı önerdiğini belirten Emren, şöyle devam etti: "Bir mafya şefi, bir kumarhane işletmecisi gibi Gazze'yi Orta Doğu'nun 'riviera'sına dönüştürmeyi önerdi. Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli yaşıyor. Trump, Filistinlilerin Mısır, Ürdün ve diğer ülkelere kalıcı olarak yerleştirilmesini öneriyor. Çok açık ki bu öneri, bir soykırım programıdır. Trump'ın bu cüretkar katliam planına sessiz kalamayız."

Filistin'den gitmesi gerekenlerin işgalciler olduğunu vurgulayan Emren, "Gitmesi gerekenler, Trump'la bir yandan Gazze'nin kaderi üzerine pazarlık yaparken bir yandan da 7,4 milyar dolar değerinde silah almak için anlaşan Netanyahu ve onun emrindeki İsrail güçleridir. Gazze'den hemen gitmesi gerekenler İsrail ordusu ve ateşkesi zora sokan, sürekli şartlar dayatan İsrail işgalcileridir." diye konuştu.