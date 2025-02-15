ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söyledi.
TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.
İSTANBUL'DA PROTESTO EDİLDİ
Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.
Beyoğlu Tünel Meydanı'nda toplanan grup üyeleri, ellerindeki Filistin bayrakları ve pankartlarla, sloganlar eşliğinde Şişhane'ye yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan platform üyesi Tuna Emren, Trump'ın Filistin konusunda tüm dünyada milyonlarca insanın tepkisini çeken açıklamalar yaptığını söyledi.
Trump'ın Gazze şeridini ABD'nin kontrolüne almayı önerdiğini belirten Emren, şöyle devam etti: "Bir mafya şefi, bir kumarhane işletmecisi gibi Gazze'yi Orta Doğu'nun 'riviera'sına dönüştürmeyi önerdi. Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli yaşıyor. Trump, Filistinlilerin Mısır, Ürdün ve diğer ülkelere kalıcı olarak yerleştirilmesini öneriyor. Çok açık ki bu öneri, bir soykırım programıdır. Trump'ın bu cüretkar katliam planına sessiz kalamayız."
Filistin'den gitmesi gerekenlerin işgalciler olduğunu vurgulayan Emren, "Gitmesi gerekenler, Trump'la bir yandan Gazze'nin kaderi üzerine pazarlık yaparken bir yandan da 7,4 milyar dolar değerinde silah almak için anlaşan Netanyahu ve onun emrindeki İsrail güçleridir. Gazze'den hemen gitmesi gerekenler İsrail ordusu ve ateşkesi zora sokan, sürekli şartlar dayatan İsrail işgalcileridir." diye konuştu.
LONDRA'DA ON BİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplanan on binlerce Filistin destekçisi, Trump'ın Gazze halkını zorla yerinden etme planına tepki göstermek amacıyla ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne yürüyüş başlattı.
Filistin bayraklarının yanı sıra "Etnik temizliğe hayır", "Özgür Filistin" ve "Gazze Filistinlilerin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze'deki insani krizin ve İsrail'in bölgedeki saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti.
Filistin destekçileri ayrıca, İngiltere hükümetini İsrail'e verdiği askeri ve diplomatik desteği sonlandırmaya çağırarak, Filistinlilere yönelik zulmün uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Yürüyüşün ardından ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında kurulan platformda, İngiliz milletvekilleri, sendika liderleri, sivil toplum temsilcileri ve Filistinliler konuşmalar yaptı.
"TRUMP'IN ETNİK TEMİZLİK PLANLARI, ULUSLARARASI SİYASETİN GELDİĞİ EN KORKUNÇ NOKTALARDAN BİRİ"
Yürüyüşün ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, gösteriye ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "16 aydır İsrail'in Gazze'de Filistin halkını yok etmeye ve tüm tarihi Filistin topraklarını kolonileştirmeye çalıştığını söylüyoruz. Bu saldırılar, 76 yıllık etnik temizlik, askeri işgal ve apartheid rejiminin bir parçasıdır." dedi.
Jamal, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, "ABD Başkanı'nın (Donald Trump) savaş suçu işlemekle suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlaması ve birlikte Gazze'de etnik temizlik planları yapması, uluslararası siyasetin geldiği en korkunç noktalardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.
BİR PROTESTO DA İSVEÇ'TE
Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto etti.
Eylemde, "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "Sonsuza kadar Filistin" ve "İki ülkeli çözüm" yazılı pankartlar taşındı.
"Filistin'e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.
Gösteriye katılan İsveçli doktor ve aktivist Uno Horn, AA muhabirine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki yenilgi nedeniyle başının büyük belada olduğunu söyledi.
Başkan Trump'ın, ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesini istediğini aktaran Horn, şöyle konuştu:
"Ve orada Filistinliler için değil, diğer insanlar için bir tür Orta Doğu rivierası yapmayı planlıyorlar. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'ye değil de başka bir yere taşınmalarının daha iyi olacağını söylüyorlar. Bence bu, onun tarafından bir taktik. Netanyahu'yu desteklemek istiyor çünkü Netanyahu'nun başı Gazze'deki yenilgi nedeniyle büyük belada. Ancak gelecekte de uzun bir süre onları (Filistinlileri) desteklemek zorunda kalacağız."
İsveçli öğretmen ve aktivist Marcus Vıldır da Filistinlilerin haklarını desteklemek için eyleme katıldığını belirterek, "Filistinlilerin hakları 77 yılı aşkın bir süredir ellerinden alınıyor. Filistinlilerin mücadelesinin herkes için bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Irkçılığa karşı bir mücadeledir, İslamofobiye karşı bir mücadeledir, antisemitizme karşı bir mücadeledir. Evet, bu yüzden buradayım." ifadelerini kullandı.