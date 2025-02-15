Hafta sonu ÖSYM, MEB ve diğer kurumlar tarafından planlanan yeni bir sınavın olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu sınav var mı? 16 Şubat (Pazar günü) ne sınavı var? İşte MEB, ÖSYM takvimi...
Hafta sonu ÖSYM, MEB ve diğer kurumlar tarafından planlanan yeni bir sınavın olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu sınav var mı? 16 Şubat (Pazar günü) ne sınavı var? İşte MEB, ÖSYM takvimi...
HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 16 Şubat 2025 (yarın) tarihinde yapılacak.
2025 YÖKDİL sınavı saat kaçta?
Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına giriş yapmış olmalıdır.
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylardan kimlik sorunları yaşayanlar için belirlenen İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
Hangi durumlarda Nüfus Müdürlüklerine müracaat edilebilir?
Aşağıdaki durumlardaki adaylar, Nüfus Müdürlüklerine başvurabilir:
T.C. Kimlik Kartı'nı kaybedenler
T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayanlar
Nüfus cüzdanı olmayanlar
Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmayanlar
Geçici Kimlik Belgesi Düzenlenmesi
Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylara, personel tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Bu belge dışında verilen hiçbir evrak sınava giriş için kabul edilmeyecektir.
Başvuru süreci nasıl ilerliyor?
Adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli eşliğinde https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak kimlik bilgilerini doğrulatacaktır.
Doğrulama sonrası Geçici Kimlik Belgesi düzenlenecek ve aday bu belge ile sınava girebilecektir.
Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler
Başvuru yapacak adayların şu belgeleri getirmesi zorunludur:
Sınava Giriş Belgesi
Biyometrik Fotoğraf
Belirtilen şartları karşılayan adaylar, sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında ilgili Nüfus Müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlayabilir.