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Hafta sonu ne sınavı var? 16 Şubat'ta sınav var mı? MEB, ÖSYM takvimi...

Hafta sonu ÖSYM, MEB ve diğer kurumlar tarafından planlanan yeni bir sınavın olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu sınav var mı? 16 Şubat (Pazar günü) ne sınavı var? İşte MEB, ÖSYM takvimi...

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 17:34 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 17:35
Hafta sonu ne sınavı var? 16 Şubat’ta sınav var mı? MEB, ÖSYM takvimi...

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    Hafta sonu ÖSYM, MEB ve diğer kurumlar tarafından planlanan yeni bir sınavın olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu sınav var mı? 16 Şubat (Pazar günü) ne sınavı var? İşte MEB, ÖSYM takvimi...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

    2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 16 Şubat 2025 (yarın) tarihinde yapılacak.

    2025 YÖKDİL sınavı saat kaçta?

    Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına giriş yapmış olmalıdır.

    16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylardan kimlik sorunları yaşayanlar için belirlenen İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hangi durumlarda Nüfus Müdürlüklerine müracaat edilebilir?

    Aşağıdaki durumlardaki adaylar, Nüfus Müdürlüklerine başvurabilir:

    T.C. Kimlik Kartı'nı kaybedenler

    T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayanlar

    Nüfus cüzdanı olmayanlar

    Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmayanlar

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Geçici Kimlik Belgesi Düzenlenmesi

    Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylara, personel tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Bu belge dışında verilen hiçbir evrak sınava giriş için kabul edilmeyecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Başvuru süreci nasıl ilerliyor?

    Adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli eşliğinde https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak kimlik bilgilerini doğrulatacaktır.
    Doğrulama sonrası Geçici Kimlik Belgesi düzenlenecek ve aday bu belge ile sınava girebilecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

    Başvuru yapacak adayların şu belgeleri getirmesi zorunludur:

    Sınava Giriş Belgesi

    Biyometrik Fotoğraf

    Belirtilen şartları karşılayan adaylar, sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında ilgili Nüfus Müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlayabilir.

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