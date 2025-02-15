Hafta sonu ÖSYM, MEB ve diğer kurumlar tarafından planlanan yeni bir sınavın olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu sınav var mı? 16 Şubat (Pazar günü) ne sınavı var? İşte MEB, ÖSYM takvimi...