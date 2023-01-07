İzmir'de 28 Şubat kafası! Başörtülü kadına saldırı: Siz dindar değil misiniz? Çocuk tecavüzcüleri

BAŞÖRTÜMÜ FIRLATTI

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Özen, "Özlem Özdoğan'ın AK Partililere hakaret ederken, gürültüden rahatsız olduğumu söyledim. Minibüsten indiğim sırada, bu kez de bana hakaret etti. 'Bana neden saldırıyorsun?' dediğimde kulağıma tokat attı. Başörtümü alıp fırlattı. Çantamı yırttı, kolumu darp etti. Bana vurmaya hakkı yoktu" dedi.

OLAYIN DETAYLARINA ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, minibüsteki bir erkeğin izlediği videoyu gören Özdoğan, "Siz Tayyip'e oy verin, salaksınız" diye bağırdı.