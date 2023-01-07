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    • 07.01.2023 10:56
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    • 07.01.2023 10:56
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    İzmir'de 28 Şubat kafası! Başörtülü kadına saldırı: Siz dindar değil misiniz? Çocuk tecavüzcüleri

    İzmir'de 28 Şubat dönemini hatırlatan bir skandal yaşandı. Başörtülü bir kadın minibüste saldırıya uğradı. Yaşadıklarını anlatan Ayşe Özen "Uyarıp minibüsten indiğim sırada kulağıma tokat attı. Başörtümü çekip yere fırlattı. Kolumu darp etti" Özen saldırganın kendisine "Siz dindar değil misiniz? Din altında her şeye göz yumuyorsunuz. Çocuk tecavüzcüleri" şeklinde skandal sözler söylediğini belirtti.

    İzmir’de 28 Şubat kafası!

    İzmir'de 28 Şubat zulmünü hatırlatan bir rezillik yaşandı.

    Ayşe Özen isimli başörtülü bir kadın saldırıya uğradı saldırgan tarafından "Siz dindar değil misiniz? Din altında her şeye göz yumuyorsunuz. Çocuk tecavüzcüleri" şeklindeki skandal ifadelere maruz kaldı.

    İzmir Karşıyaka'da önceki gün bindiği minibüste Ayşe Özen (38) hakaret ettiği için uyardığı Özlem Özdoğan'ın saldırısına uğradı.

    Özdoğan olaydan sonra, bölgedeki kameraları inceleyen polis tarafından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

    Polisteki işlemleri tamamlanan Özdoğan, TCK'nın 115/3 maddesi uyarınca, "Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Özdoğan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    BAŞÖRTÜMÜ FIRLATTI
    Yaşadıklarını anlatan Ayşe Özen, "Özlem Özdoğan'ın AK Partililere hakaret ederken, gürültüden rahatsız olduğumu söyledim. Minibüsten indiğim sırada, bu kez de bana hakaret etti. 'Bana neden saldırıyorsun?' dediğimde kulağıma tokat attı. Başörtümü alıp fırlattı. Çantamı yırttı, kolumu darp etti. Bana vurmaya hakkı yoktu" dedi.

    OLAYIN DETAYLARINA ORTAYA ÇIKTI
    Edinilen bilgiye göre, minibüsteki bir erkeğin izlediği videoyu gören Özdoğan, "Siz Tayyip'e oy verin, salaksınız" diye bağırdı.

        "SİZ DİNDAR DEĞİL MİSİNİZ? ÇOCUK TECAVÜZCÜLERİ"
        Kısa bir süre önce kulaklarından ameliyat olan Özen de gürültüden rahatsız olduğu için, Özdoğan'ı sessiz olması yönünde uyardı. Sabah'ın haberine göre bunun üzerine Özen'e dönen Özdoğan, "Siz dindar değil misiniz? Din altında her şeye göz yumuyorsunuz. Çocuk tecavüzcüleri" şeklinde sözler söyleyip küfür etti.

        Minibüsten indiklerinde de Özen'e saldırıp darp etti.

        GEÇTİĞİMİZ YIL DA BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI
        Geçtiğimiz yıl da benzer bir saldırı yaşanmıştı. Menemen'de belediye otobüsüne binen başörtülü bir kadının yanına daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir şahıs gelerek, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin, Türkiye'de bu olmaz, Atatürk kılık kıyafeti kaldırdı. Sen gericisin çağdaş bir ülkedeyiz Atatürk'e ihanet ediyorsun" diyerek saldırdı. E.Ç., ardından başörtülü kadını otobüs içerisinde tekme ve tokat atarak darp edip yaraladı.
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        Haberler Güncel İzmir'de 28 Şubat kafası! Başörtülü kadına saldırı: Siz dindar değil misiniz? Çocuk tecavüzcüleri
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