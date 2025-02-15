39 ilde FETÖ’ye operasyon: 103’ü yakalandı!

39 ilde düzenlenen ʺKıskaç-39ʺ operasyonlarında 103 FETÖ'cü yakalandı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

39 İLDE OPERASYONDA

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.