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Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş'tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı 3'lü zirvenin ardından parti daha da karıştı. Ön seçime girmeyeceği açıklanan Mansur Yavaş'ın "anket" kozunu kullanarak adaylık çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Söz konusu toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı öğrenildi. Yavaş'ın "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" sözlerine karşılık İmamoğlu'nun "Ben Kemal Bey değilim. Seçilemeyeceğimi hissedersem çekilirim." dediği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 11:51 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 12:04
Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim

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    CHP içinde bir süredir süren adaylık savaşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği 3'lü görüşmenin ardından daha da alevlendi.

    MANSUR YAVAŞ ANKETLERİ MASAYA KOYDU, ÖN SEÇİME KARŞI ÇIKTI
    Söz konusu toplantı CHP tarafından aktarılanın aksine "anlaşma" getirmedi.

    Toplantıda Mansur Yavaş, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak aday belirlemek için erken olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ismin kendisi olduğunu savundu.

    Ön seçim yöntemine karşı olduğunu anlatan Yavaş, CHP tabanının belirleyeceği bir adayın toplum nezdinde karşılık bulamayacağını öne sürdü. Ancak Özel ve İmamoğlu'nun ortak duruşu nedeniyle taraflar uzlaşamadı.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3'lü zirvede buluştu (9 Şubat, Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3'lü zirvede buluştu (9 Şubat, Fotoğraf: AA)

    "YAVAŞ ÖN SEÇİME GİRMEYECEK" DEDİLER AMA GERÇEK NE?
    Görüşmenin ardından Özgür Özel ve İmamoğlu "Birlikteyiz" mesajı vererek Mansur Yavaş'ın tarihi 23 Mart olarak belirlenen "Ön seçime girmeyeceğini" açıkladı.

    MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK PLANI
    Özel ve İmamoğlu'nun iddiasının aksine Yavaş'ın adaylık planlarından vazgeçmediği ve adaylık için çalışmalarını hızlandırdığı konuşuluyor.

    Toplantıda Yavaş'ın, "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." dediği öne sürüldü. Yavaş'ın 6'lı Masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı da konuşuluyor.

    Mansur Yavaşın adaylık planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değil diyor ama... Kimlerle Masa kuracak?Mansur Yavaşın adaylık planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değil diyor ama... Kimlerle Masa kuracak?

    MASAYA KİMİ MEZE ETTİLER
    Öte yandan masada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir açıklama yaptığı iddia edildi.

    MANSUR YAVAŞ'TAN 50+1 ŞARTI
    Oksijen'den Gökçer Tahincioğlu'nun iddiasına göre Mansur Yavaş açık biçimde Ekrem İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" dedi.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI: ÇEKİLİRİM
    İmamoğlu'nun da buna karşılık, "Ben Kemal Bey değilim. Onun düştüğü hataya düşmem. Seçilemeyeceğimi hissedersem çekilirim. Emaneti Genel Başkan'a iade ederim" yanıtını verdiği iddia edildi.

    İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    CHP'DE "TROL SAVAŞLARI"NA GEÇİCİ ATEŞKES
    Toplantıda ayrıca, sosyal medyada Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın destekçileri arasında yaşanan "trol savaşı" meselesi de gündeme geldi. İmamoğlu ve Yavaş, birbirine yakın isimlerin sosyal medya paylaşımlarının partiyi yıprattığını dile getirerek bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

    YAVAŞ ADAYLIKTA ISRARCI
    Yavaş şimdilik ön seçime girmemeyi kabul etse de adaylık meselesi gündeminde... Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek.

    Seçim dönemine yakın anketlerde mevcut tablonun sürdüğünü görürse iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. Bu noktada adaylık konusunda geri adım atması beklenmiyor. Yani İmamoğlu ön seçimden CHP adayı olarak çıksa da seçim tarihi yaklaştıkça, bu tartışma boyutlanarak devam edecek.

    3lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş Trollerini üzerimden çek Ekrem resti çekti3lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş Trollerini üzerimden çek Ekrem resti çekti

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