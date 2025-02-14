Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim

CHP içinde bir süredir süren adaylık savaşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel , ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun gerçekleştirdiği 3'lü görüşmenin ardından daha da alevlendi.

Toplantıda Mansur Yavaş, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak aday belirlemek için erken olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ismin kendisi olduğunu savundu.

Ön seçim yöntemine karşı olduğunu anlatan Yavaş, CHP tabanının belirleyeceği bir adayın toplum nezdinde karşılık bulamayacağını öne sürdü. Ancak Özel ve İmamoğlu'nun ortak duruşu nedeniyle taraflar uzlaşamadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3'lü zirvede buluştu (9 Şubat, Fotoğraf: AA)

"YAVAŞ ÖN SEÇİME GİRMEYECEK" DEDİLER AMA GERÇEK NE?

Görüşmenin ardından Özgür Özel ve İmamoğlu "Birlikteyiz" mesajı vererek Mansur Yavaş'ın tarihi 23 Mart olarak belirlenen "Ön seçime girmeyeceğini" açıkladı.