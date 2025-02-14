Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim

EKREM İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI: ÇEKİLİRİM
İmamoğlu'nun da buna karşılık, "Ben Kemal Bey değilim. Onun düştüğü hataya düşmem. Seçilemeyeceğimi hissedersem çekilirim. Emaneti Genel Başkan'a iade ederim" yanıtını verdiği iddia edildi.
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)
CHP'DE "TROL SAVAŞLARI"NA GEÇİCİ ATEŞKES
Toplantıda ayrıca, sosyal medyada Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın destekçileri arasında yaşanan "trol savaşı" meselesi de gündeme geldi. İmamoğlu ve Yavaş, birbirine yakın isimlerin sosyal medya paylaşımlarının partiyi yıprattığını dile getirerek bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
YAVAŞ ADAYLIKTA ISRARCI
Yavaş şimdilik ön seçime girmemeyi kabul etse de adaylık meselesi gündeminde... Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek.
Seçim dönemine yakın anketlerde mevcut tablonun sürdüğünü görürse iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. Bu noktada adaylık konusunda geri adım atması beklenmiyor. Yani İmamoğlu ön seçimden CHP adayı olarak çıksa da seçim tarihi yaklaştıkça, bu tartışma boyutlanarak devam edecek.