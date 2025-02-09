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15 Şubat'a günler kala "mektup" iddiası! Öcalan önce DEM'in kulağını çekti sonra Kandil'in..."Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta çağrı yapması bekleniyor. İmralı'daki son görüşmede DEM Parti'ye "Yüzünüzü Kandil'e değil, halka çevirin" talimatı verdiği iddia edilen Öcalan'ın Kandil'e mektup gönderip "Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum" dediği konuşuluyor. PKK ve DEM Genel Merkezi ise 15 Şubat öncesi ipe un seriyor. Elebaşı Murat Karayılan ve Tuncer Bakırhan şart koşup pazarlık yapmaya kalkıştı. Öte yandan sabotaj girişimleri ve yükselen çatlak sesleri kesecek formül hiç şüphesiz devletin elinde. Ankara'nın tutumu net: PKK ya silah bıracak ya da silahlarıyla beraber gömülecek!

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 10:33
15 Şubat’a günler kala mektup iddiası! Öcalan önce DEM’in kulağını çekti sonra Kandil’in...Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum

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    Türkiye, terörsüz bür gelecek inşa edip yarınlara emin adımlarla ilerlemek istiyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutma" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrılarına müteakip İmralı'nın kapıları 3 kez açıldı.

    Ancak DEM Parti'nin İmralı temasları sonrası net bir şekilde "silah bırakma" çağrısı yapılmadı.
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    GÖZLER 15 ŞUBAT'A ÇEVRİLDİ: "TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK"

    İlk görüşmede "Çağrı yapmaya hazırım" diyen Öcalan'ın son görüşmede "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra" söylemi geliştirmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

    Gözler "çağrı" için işaret edilen 15 Şubat'a çevrildi.

    Teröristbaşının, Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde PKK'yı lağvedeceği konuşuluyor. DEM Parti heyeti de "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacak" duyurusunu yaptı.

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kandil'e mektup yazdığı iddia edildi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kandil'e mektup yazdığı iddia edildi (Takvim.com.tr)


    İDDİA | İMRALI'DAN KANDİL'E MEKTUP GİTTİ: ÖRGÜTÜ BEN KURDUM BEN DAĞITIYORUM

    Bir yandan da "mektup" iddiası gündeme geldi.

    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İmralı'dan Kandil'e bir mektup yazıldı. Kandil'deki çatlak sesleri kesmek adına Öcalan, "Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum" dedi.

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    DEM'İN KULAĞINA ÇEKTİ: YÜZÜNÜ KANDİL'E ÇEVİRMEYİN

    Öcalan'ın Kandil'e mektup göndermeden önce DEM Parti'nin kulağını çektiği, "Yüzünüzü Kandil'e değil, halka çevirin, demokratik siyaset alanını genişletin ve halka anlatın..." dediği söyleniyor.


    Peki, Öcalan nasıl çağrı yapacak? Sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü?

    Güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde, silah bırakma çağrısının içeriği, hangi yöntemle yapılacağı, örgüt üzerinde etkili olup olmayacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

    Güvenlik kaynakları "Bu görüşmeler DEM heyeti, Öcalan ve MİT arasında yürütülüyor. Silah bırakma çağrısının hangi yolla yapılacağı, hangi ifadelerle yapılacağı, sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü olacak? Bunlar ele alınıyor" dedi.

    PKK elebaşlarından Murat Karayılan (Takvim.com.tr)PKK elebaşlarından Murat Karayılan (Takvim.com.tr)



    YILAN ZEHRİNİ AKITTI, DEM PAZARLIĞA KALKIŞTI

    Kandil ve DEM Parti Genel Merkezi'nden gelen son açıklamalar ise süreci baltalamaya yönelik adımlar olarak kayıtlara geçti.

    PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Öcalan'ın çağrı yapmasının tek başına yeterli olmayacağını, PKK'nın ancak örgüt içinde alınacak bir kararla silah bırakabileceğini savunarak pazarlık yapmaya çalıştı.

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (DHA)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (DHA)

    "12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ"

    Karayılan'ın bu çıkışı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak?" diyerek şart koşmaya kalktı.

    "Onun yerine PKK'ya çağrı yapamayız, yapsam kim beni dinler?" Bakırkan sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Onun için en önce bu izolasyonun, 12 metrekarelik o hücrenin kapılarının açılması gerekiyor. Öcalan'ın müzakere yapacağı koşulların oluşturulması gerekiyor. En başta kendi örgütüyle, arkadaşlarıyla görüşmenin zemini yaratılmalıdır. Kendi partisiyle doğrudan temas kurmalıdır. Onun yerine PKK'ya çağrı yapamayız, yapsam kim beni dinler? Siz yapsanız kim dinler? Kendi örgütüdür, kendi partisidir, onunla da diyaloğu sağlayacak sizlersiniz. 12 metrekarede müzakere olmaz"

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