15 Şubat'a günler kala "mektup" iddiası! Öcalan önce DEM'in kulağını çekti sonra Kandil'in..."Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum"

Üç harflilerin sonu geliyor... DEMli Tuncer Bakırhan açıkladı: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kandil'e mektup yazdığı iddia edildi (Takvim.com.tr)





İDDİA | İMRALI'DAN KANDİL'E MEKTUP GİTTİ: ÖRGÜTÜ BEN KURDUM BEN DAĞITIYORUM



Bir yandan da "mektup" iddiası gündeme geldi.



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İmralı'dan Kandil'e bir mektup yazıldı. Kandil'deki çatlak sesleri kesmek adına Öcalan, "Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum" dedi.





DEM'İN KULAĞINA ÇEKTİ: YÜZÜNÜ KANDİL'E ÇEVİRMEYİN



Öcalan'ın Kandil'e mektup göndermeden önce DEM Parti'nin kulağını çektiği, "Yüzünüzü Kandil'e değil, halka çevirin, demokratik siyaset alanını genişletin ve halka anlatın..." dediği söyleniyor.

Peki, Öcalan nasıl çağrı yapacak? Sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü?

Güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde, silah bırakma çağrısının içeriği, hangi yöntemle yapılacağı, örgüt üzerinde etkili olup olmayacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.Güvenlik kaynakları "dedi.