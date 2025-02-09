15 Şubat'a günler kala "mektup" iddiası! Öcalan önce DEM'in kulağını çekti sonra Kandil'in..."Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum"

Türkiye, terörsüz bür gelecek inşa edip yarınlara emin adımlarla ilerlemek istiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutma" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK
'yı lağvetsin" çağrılarına müteakip İmralı
'nın kapıları 3 kez açıldı.
Ancak DEM Parti
'nin İmralı temasları sonrası net bir şekilde "silah bırakma" çağrısı yapılmadı.
GÖZLER 15 ŞUBAT'A ÇEVRİLDİ: "TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK"
İlk görüşmede "Çağrı yapmaya hazırım" diyen Öcalan'ın son görüşmede "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra"
söylemi geliştirmesi kafalarda soru işareti bıraktı.
Gözler "çağrı" için işaret edilen 15 Şubat'a çevrildi.
Teröristbaşının, Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde PKK
'yı lağvedeceği konuşuluyor. DEM Parti
heyeti de "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacak"
duyurusunu yaptı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kandil'e mektup yazdığı iddia edildi (Takvim.com.tr)
İDDİA | İMRALI'DAN KANDİL'E MEKTUP GİTTİ: ÖRGÜTÜ BEN KURDUM BEN DAĞITIYORUM
Bir yandan da "mektup" iddiası gündeme geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İmralı'dan Kandil'e bir mektup yazıldı. Kandil'deki çatlak sesleri kesmek adına Öcalan, "Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum" dedi.
Peki, Öcalan nasıl çağrı yapacak? Sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü?
DEM'İN KULAĞINA ÇEKTİ: YÜZÜNÜ KANDİL'E ÇEVİRMEYİN
Öcalan'ın Kandil'e mektup göndermeden önce DEM Parti'nin kulağını çektiği, "Yüzünüzü Kandil'e değil, halka çevirin, demokratik siyaset alanını genişletin ve halka anlatın..." dediği söyleniyor.
Güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde, silah bırakma çağrısının içeriği, hangi yöntemle yapılacağı, örgüt üzerinde etkili olup olmayacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.
Güvenlik kaynakları "Bu görüşmeler DEM heyeti, Öcalan ve MİT arasında yürütülüyor. Silah bırakma çağrısının hangi yolla yapılacağı, hangi ifadelerle yapılacağı, sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü olacak? Bunlar ele alınıyor"
dedi.