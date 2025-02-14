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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli hastaneden taburcu edildi. MHP Özel Kalem Müdürdlüğünden yapılan açıklamada, "Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır." denildi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 12:28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı operasyonu sonrası tedavi sürecinin tamamlanarak, taburcu edildiği ve Ankara'ya geldiği bildirildi.

    Bahçeli taburcu edildi

    MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, 4 Şubat 2025'te Kocaeli Gebze'deki hastaneye daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up için giriş yaptığı hatırlatıldı.

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi (Fotoğaf: DHA)Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi (Fotoğaf: DHA)

    KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLDİ
    Bahçeli'nin, tetkikler sonucunda daha önce operasyon yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu!

    "Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

    KISA BİR SÜREDE MESAİSİNE BAŞLAYACAK
    14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibarıyla taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır."