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MHP lideri Devlet Bahçeli'den "kalp" operasyonu sonrası "deprem" paylaşımı! İstanbul için uyardı

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Deprem sonrası devlet-millet birlikteliğinin yaşandığını belirten Bahçeli İstanbul için kritik bir uyarıda bulundu. Devlet Bahçeli, "Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul’da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 09:18
MHP lideri Devlet Bahçeli’den kalp operasyonu sonrası deprem paylaşımı! İstanbul için uyardı

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    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli "kalp operasyonu" sonrası ilk mesajını deprem üzerinden verdi.

    BAHÇELİ'NİN KALP OPERASYONU
    MHP liderinin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine dün (6 Şubat) mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.

    "DURUMU SON DERECE İYİ VE DİNLENİYOR"
    MHP'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

    MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama (X)MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama (X)

    İLK MESAJ DEPREM ÜZERİNDEN
    MHP lideri Devlet Bahçeli kalp operasyonunun ardından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulundu. İstanbul için kritik bir uyarı yapan Bahçeli, "İstanbul'da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur." dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Tam iki yıl önce Türkiye ve Türk milleti asrın felaketi olarak tarif ve tanımı yapılan büyük bir yıkıma maruz kaldı.

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ardışık depremler ülkemizi can evinden vurdu.

    11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz depremin ağır tahribatlarıyla sarsıldı.

    Acılarını hala yüreğimizde taşıdığımız ve sayıları 54 bini bulan kardeşimiz hayatını kaybederken 107 bin kardeşimiz de yaralandı. Hayaller toprak altında kaldı.

    Nice umutlar, nice özlemler, nice yaşama sevinç ve hedefleri kesintiye uğradı ve kayboldu. Ancak, "Orada kimse var mı?" sorusuna refakat eden insanüstü arama-kurtarma çalışmalarıyla; soğuğun, karanlığın ve ağır enkazın kalın örtüsü günbegün aralandı ve hatta parçalandı.

    Hayat ışığı taş, beton ve moloz yıkıntılarıyla kapansa da Türkiye'miz tek yürek olup felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu.

    İstismar, inkar ve iftira mevziisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat'ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi. Hakikaten 6 Şubat depremlerinin kapsam ve kuvveti çok şiddetliydi. Fakat Türk milletinin dayanışma ve yardımlaşma kudreti bundan çok daha diri, zinde ve güçteydi. Aziz milletimiz devletiyle el ele verdi. Enkazdan nemalanmak, felaketten çıkar elde etmek amacıyla yalanla yoldaş olmaktan utanmayanların, gerçekleri saptırmaktan ve karamsarlığı aşılamaktan başka gündemleri bulunmayanların milli ruhun ayaklanışı karşısında propaganda kaynakları kurudu, dedikodu muslukları kesildi. 6 Şubat 2023 tarihinden buyana depremden etkilenen illerimiz çok şükür yeniden ve jet hızıyla inşa edildi. Gıpta edilecek bir çalışmayla depremzede vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti yeni yuvalarına kavuştu. İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu yılsonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanıp tesliminin sağlanmasıyla toplamda 654 bin 563 konut hedefine inşallah ulaşılmış olacaktır. Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır. Hala bunca hizmeti görmekten kaçınanları, yapılan eserleri hiçe sayanları, verilen emekleri boşa görenleri, dökülen alın terlerini ve ödenen bedelleri hafife alanları ciddiyetsiz, samimiyetsiz, sorumsuz ve art niyetli değerlendirdiğimizi özellikle ifade etmek başlıca vicdani ve insani görevimizdir. Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremesek bile, onların arkada bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, deprem bölgesini eskisinden çok daha güvenli, dayanıklı ve güzelliklerle donanmış hale getirmek elbette haysiyet meselemizdir. Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasıyla birlikte tekrar nükseden büyük deprem ihtimal ve ihbarlarını dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmak, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmek acil bir ihtiyaçtır. Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçasıdır. Hayat ve gelecek projelerini buna müzahir yapmak beka ölçüsünde mecburiyettir.

    İSTANBUL UYARISI: SİYASİ NAMUS BORCUDUR
    Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul'da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur. Türkiye'miz deprem kuşağındadır. Bundan sonra da depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir coğrafi gerçektir. Gerçeklerden kaçarak, gerçeklere gözümüzü kapatarak herhangi bir soruna göğüs germek veya çözüm getirmek söz konusu değildir. Son iki yıl içinde geceli gündüzlü muhteşem bir mücadele örneği sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanımızı, ilgili tüm bakanlarımızı, bürokratlarımızı, milli duyarlılık timsali bir kısım sivil toplum kuruluşumuzu, bilcümle devlet görevlilerimizi ve büyük Türk milletini gönülden ve hürmetle tebrik ediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayata veda eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Rabbim'den niyazım odur ki, ülkemizi ve milletimizi altından kalkılamayacak felaket, musibet, kaza ve belalardan esirgeyip korumasıdır."

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