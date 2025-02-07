MHP lideri Devlet Bahçeli'den "kalp" operasyonu sonrası "deprem" paylaşımı! İstanbul için uyardı

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

"DURUMU SON DERECE İYİ VE DİNLENİYOR" MHP'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

İLK MESAJ DEPREM ÜZERİNDEN

MHP lideri Devlet Bahçeli kalp operasyonunun ardından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulundu. İstanbul için kritik bir uyarı yapan Bahçeli, "İstanbul'da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tam iki yıl önce Türkiye ve Türk milleti asrın felaketi olarak tarif ve tanımı yapılan büyük bir yıkıma maruz kaldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ardışık depremler ülkemizi can evinden vurdu.

11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz depremin ağır tahribatlarıyla sarsıldı.

Acılarını hala yüreğimizde taşıdığımız ve sayıları 54 bini bulan kardeşimiz hayatını kaybederken 107 bin kardeşimiz de yaralandı. Hayaller toprak altında kaldı.