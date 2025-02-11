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Enver İbrahim'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Türkçe şarkı sosyal medyada gündem oldu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yaptığı paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyareti için teşekkür etti. İbrahim'in İrem Derici'nin bir şarkısını kullanması sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 22:23 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 22:31
Enver İbrahim’den Başkan Erdoğan’a teşekkür: Türkçe şarkı sosyal medyada gündem oldu

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    Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

    Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın, ülkesine ziyareti kapsamında düzenlenen Malezya-Türkiye İş Forumu'na katıldığını belirtti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

    Forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin güçlendirilmesine duyulan "acil ihtiyacı" vurgulayan Enver, ayrıca Erdoğan ile Türk heyetinin katılımından duyduğu memnuniyeti ve buradaki ilişkinin gelecekte, işbirliğine yönelik geniş etki yaratacağını ifade ettiğini vurguladı.

    Enver İbrahim'in teşekkür mesajı (Ekran görüntüsü)Enver İbrahim'in teşekkür mesajı (Ekran görüntüsü)

    TÜRKÇE ŞARKI İLE PAYLAŞTI

    Enver, paylaşımını Türkçe "Teşekkür ederim, görüşmek üzere." ifadesiyle tamamladı. İbrahim'in İrem Derici'nin bir şarkısını kullanması sosyal medyada gündem oldu.

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